Clubhouse, la nova xarxa social que causa furor i que ja ha estat bloquejada per la Xina

La nova 'app' d'àudio Clubhouse, creada entre abril i maig de l'any 2020, creix sense parar. Sobretot des que Elon Musk va ser un dels seus convidats i que la Xina l'hagi censurat a tot el país, després de ser usada per milers i milers de ciutadans.





Clubhouse, la nova aplicació de moda / EP





La nova xarxa social té un gran nombre de seguidors entre les elits de Silicon Valley. I és que és ben diferent a les xarxes socials que es coneixien fins al moment: no es poden compartir fotos ni vídeos, sinó només àudios emergents. Tampoc es poden enviar missatges escrits ni emoticones, per la qual cosa et permet parlar amb persones sense haver d'estar tota l'estona escrivint ni mirant la pantalla de telèfon. L'aplicació és, en definitiva, una mena de 'podcasting' interactiu en què els usuaris poden debatre i compartir opinions sobre el tema que vulguin.





Per mitjà de diferents sales o fòrums, la 'app' permet als usuaris escoltar converses de persones que parlen d'un tema concret, permetent demanar torn per parlar i poder opinar en cas que el moderador concedeixi la paraula.





La primera vegada que un usuari entra a l'aplicació ha d'explicar els seus gustos i interessos, de manera que la pròpia 'app' selecciona per a aquest usuari les sales més acords. Quan s'entra a una sala s'indica el tema que es parla, els usuaris que escolten la xerrada i qui estan oferint la conferència.





De moment la 'app' només està disponible per iOS, tot i que aviat també es podrà obtenir en Android. Per entrar a Clubhouse, els usuaris han de registrar-se amb una adreça de correu electrònic, contrasenya i número de mòbil i esperar que algú els convidi. Cada usuari tindrà després dues invitacions, però si es converteix en una persona molt activa en Clubhouse pot aconseguir més.





Alguns dels famosos que ja han utilitzat Clubhouse són Jared Leto, Drake, Elon Musk i Ashton Kutcher. Així, l'aplicació s'ha fet tan famosa que ja s'ha col·lapsat en diverses ocasions. Els creadors esperen que els tertulians puguin començar a cobrar.









Xina prohibeix Clubhouse

Els censors del Govern xinès van bloquejar la passada setmana la popular xarxa social Clubhouse, que ha acollit en els últims dies converses crítiques amb Pequín.





La xarxa social havia vist com els crítics xinesos s'havia traslladat al seu entorn per debatre sobre temes que a Pekin li resulten incòmodes, com Hong Kong, Taiwan o la persecució dels musulmans uigurs.





No només va ser censurada l'aplicació, sinó que el hashtag #Clubhouse també va ser censurat a la popular plataforma xinesa Weibo.