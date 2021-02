Més de cent acomiadaments al dia: la realitat de les grans empreses a Espanya des de finals de gener

Les plantilles de les grans empreses estan patint grans ajustos des de principis d'any. Els expedients de regulació d'ocupació (ERO) anunciat abans que acabés 2020 s'han començat a materialitzar el 2021.





Els ERO anunciats per Douglas, Heineken, Coca-Cola, Tui, NH, Tubacex o el grup de restauració Beer & Food o Imaginarium sumen 2.485 acomiadaments, i en els pròxims dia es podrien sumar altres 300 de Logitravel. A l'fer la mitjana, s'obté una dada escandalós: s'han comunicat 100 acomiadaments al dia des de finals de gener, segons informa El Economista.





La majoria de les empreses que es decanten pels ERO pertanyen a sectors fortament castigats per la pandèmia. El 2020, el 70% dels llocs de destruïts corresponen a al sector del Comerç i l'Hostaleria, segons un estudi d'Adecco.





D'altra banda, també hi ha 700.000 persones que segueixen dins d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), i es tem que moltes d'elles acabin sent comiats definitivament. Els ERTO han estat una eina eficaç, però la pandèmia s'ha allargat massa. "La seva idoneïtat per salvaguardar l'ocupació sostenible pot ser limitada a mesura que la crisi es perllonga i la reestructuració és requerida a nivell de grup o de l'empresa", afirma Óscar Arce, el director d'Economia i Estadística de el Banc d'Espanya.