Bob Dylan torna a impactar a Nova York, ara amb les seves estimulants pintures

"Penso en la mort, però la de l'espècie humana. El llarg i estrany viatge fet des del primat "va sentenciar Bob Dylan en el mític diari New York Times coincidint amb la publicació, el passat 19 de juny, de la seva última obra mestra," Rough and Rowdy ways ", impactant treball (el trenta-novè d'estudi) arrodonit durant el sobtat i desolador confinament provocat per la pandèmia global.





Un àlbum que pot interpretar-se com un autèntic testament pels seus concloents referències a la història, a l'art, a la literatura i a la cultura pop d'un dels genis més influents dels últims 60 anys i que precedeix, també, a un nou reeixit " desembarcament "de Dylan en una de les ciutats" fetitxe ": Nova York, ara a través de" The Àsia Series ", una col·lecció d'estimulants pintures i dibuixos realitzats durant els seus gires musicals per l' Extrem Orient.





"The Asia Series". Bob Dylan @Gagosian





Gagosian Gallery , la novaiorquesa galeria privada més gran de món, acollirà fins al 22 d'octubre, olis i dibuixos que el llegendari músic de Duluth ha creat coincidint amb els seus viatges pel Japó, Xina, Vietnam i Corea del Sud en el marc del seu crepuscular "Never ending tour" (només ho ha pogut interrompre un virus mundial mortal) que va tenir una última inoblidable escala a Espanya el 7 de maig de 2019 a la Plaza de Toros de València. Va ser la nostra desena cita amb un concert de Dylan en territori espanyol ... i les doloroses circumstàncies actuals semblen apuntar que es convertirà en l'últim.





A la Galeria Gagosian de NY. Dylan ha tornat a sorprendre a propis i estranys amb una molt suggestiva Exposició pictòrica en la qual, a través d'una altra de les seves passions com és la pintura, projecta les seves "cròniques" i escenes dels seus viatges per Àsia invocant l'impressionisme exòtic de Paul Gaugin, un artista pel qual el músic sent, també, fascinació.





"The Asia Series". Bob Dylan. @Gagosian





Segons remarca l'organització de la mostra novaiorquesa, Dylan ofereix "descripcions de primera mà de gent, arquitectura, paisatges i escenes urbanes". Per a la crítica, el públic i la "opinió publicada", "The Àsia Series", la seva tercera exposició, és la més brillant de les aproximacions que el premi Nobel de Literatura ha realitzat des de la seva faceta pictòrica.





En aquesta línia, Dylan ja va deixar la seva empremta amb un dels seus quadres a la portada de "Music from Big Pink", el primer treball, el 1968, dels seus il·lustres acompanyants en els escenaris, "The Band". El 1970, un altre oli va servir de coberta per a la seva inclassificable i injuriat en el seu moment "Selfportrait", "indultat" amb una reedició el 2013 ( "Another Selfportrait"). El 1974, l'esplèndid llarga durada "Planet waves" també va lluir amb els seus dibuixos.





"The Asia Series". Bob Dylan. @Gagosian





Als seus 79 anys, Dylan segueix exhibint un nivell de creativitat literalment torrencial i traient-se un conill darrere l'altre del barret de copa quan menys s'espera. Com va sentenciar un altre Gegant, Leonard Cohen, que ens va deixar el 7 de novembre de 2016 "atorgar a Dylan un premi Nobel és com imposar una medalleta a l'Everest".