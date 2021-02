Sánchez insta el PP i Cs a trencar els seus pactes amb Vox, que s'els està "menjant", com s'ha vist a Catalunya

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha instat a el Partit Popular i a Ciutadans a aprendre la "lliçó" de les eleccions autonòmiques catalanes de diumenge passat i trencar els pactes amb Vox, que els està "menjant", en les comunitats autònomes i municipis on governen amb el seu suport.





"Tots hem de treure lliçons del que va passar el 14 de febrer. Al meu parer, el pactar amb la ultradreta porta conseqüències. El que li demano és que vostès i el PP trenquen els seus pactes territorials i locals amb aquells que els estan menjant, que és la ultradreta ", ha dit Sánchez al Congrés durant la sessió de control a Govern.





Així ha respost el cap de l'Executiu a la líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, que li ha preguntat si creu que "hi ha normalitat democràtica com a Espanya" o si, per contra, pensa com el seu vicepresident segon, Pablo Iglesias. Després ha acusat el líder de Podem de fer coses que no haurien de ser "normals" en una democràcia i ha demanat a Sánchez que "reaccioni i actuï d'una vegada, abans que sigui tard".





El president de el Govern ha replicat a Acostades que qui representa un "perill per a la democràcia" és "el populisme reaccionari de la ultradreta", que, al seu parer, "desprestigia la qualitat democràtica" d'Espanya al qualificar d'"il·legítim i assassí" a l'Executiu de el PSOE i Unides Podem.