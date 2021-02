Calvo rebutja "discursos trilers" sobre Hasel: la llibertat d'expressió té límits i no es defensa amb violència

La vicepresidenta primera de Govern central, Carmen Calvo, ha rebutjat "discursos trilers" sobre les condemnes de presó del raper Pablo Hasel i ha subratllat que el dret fonamental de la llibertat d'expressió té els seus límits i que, en tot cas, no s'ha de defensar amb violència.





Carmen Calvo (EP)





Calvo ha respost així al Congrés a una pregunta d'el diputat de Bildu Jon Iñarritu, que assegura que Espanya té "el rècord d'artistes detinguts i perseguits", ja que a el cas de Hasel s'uneixen els de Valtonyc, tuiters i titellaires processats a l'Audiència Nacional. Segons la seva opinió, tot això és "una anomalia que no té sentit" i que fa impossible l'etiqueta d'una democràcia plena.





"L'article 20 de la Constitució (llibertat d'expressió) cal llegir-lo sencer, perquè si no passa el que acaba de dir, que es queda amb la meitat --ha replicat la vicepresidenta--. No hi ha un sol dret que es pugui exercir de manera absoluta, sense connexió amb altres drets ".





En aquest sentit, ha recordat que en el mateix article de la llibertat d'expressió s'inclouen els límits de l'honor o de protecció dels menors. "No faci un discurs triler sobre la llibertat d'expressió", ha advertit.





LA REFORMA, EL ABANS POSSIBLE





Calvo, la resposta no ha estat aplaudida pel vicepresident Pablo Iglesias, líder de Podem, ha reiterat la intenció de Govern d'escometre, "al més aviat possible", la reforma dels delictes d'opinió per evitar penes de presó.





Però, en tot cas, la dirigent socialista ha recalcat Bildu que ni tan sols la llibertat d'expressió, que és un dret fonamental, pot defensar-se amb violència, "de cap manera".





Precisament l'empresonament de Pablo Hasel ha provocat una sèrie de protestes al carrer a Catalunya que s'han saldat amb l'assalt a una comissaria a Vic i diversos agents dels Mossos ferits.