Vuit detinguts a França per robar un diamant a Barcelona

Vuit persones han estat detingudes a França en un operatiu conjunt de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia judicial francesa per presumptament robar un diamant a Barcelona i cometre altres estafes simulant una solvència econòmica inexistent.





Mossos d'Esquadra (EP)





En un comunicat aquest dimecres, els cossos policials han explicat que la investigació va començar al gener de 2020 pel robatori del diamant, que van simular voler comprar com "maniobra de distracció que els va servir per practicar el canvi de la caixa que contenia la peça original per una altra caixa que no contenia res ".





Van identificar a tres persones: el suposat comprador, una dona que va fingir ser gemmòloga per verificar l'autenticitat del diamant, i un altre home que va deixar empremtes dactilars a la caixa buida que van lliurar a venedor.





A continuació van identificar a la resta de sospitosos, i vinculen la dona amb altres delictes, entre ells una estafa Zurich en què a un col·leccionista de vehicles antics li van robar 200.000 francs suïssos en bitllets.





També la relacionen amb altres furts amb el mètode Rip Deal --fingir solvència econòmica per enganyar-se--, entre ells el d'un diamant de 101 quirats i 4,5 milions d'euros comès en un hotel de la localitat francesa de Cannes a l'agost de 2020.