L'independentisme intenta prendre el control, també, de la patronal Pimec

Després de 23 anys d'un plàcid mandat de Josep González i n la patronal Pimec, el proper 23 de febrer es celebren unes disputadísimas i crucials eleccions en què l'independentisme (a través de "Eines de País", alternativa promoguda per l'Assemblea Nacional de Catalunya amb el candidat Pere Barris) vol reeditar el desembarcament de Joan Canadell a la Cambra de Comerç de Barcelona.





Per evitar-ho, l'actual secretari general de Pimec, Antoni Cañete, que ha acusat l'alternativa separatista de voler "instrumentalitzar i pervertir la patronal per defensar interessos que no són propis d'una organització empresarial", ja dobla en avals a Barris per intentar presidir l'entitat. Ha presentat, en concret, 400 i una llista de 93 noms per a la Junta Directiva, entre els quals figuren Emili Rousaud, president de Factor Energia, Anna Gener, consellera delegada de Savills Aguire Newman, Lam Chuen Ping, president de la Unió d'Associacions xineses de Catalunya, José María Torres, de Numintec, i Martina Font, de Cartonatges Font.





El candidat "oficialista" per presidir Pime c a partir de l'23 de febrer, ha captat també per al seu projecte a l'ex directiva de l'FC Barcelona amb Josep Maria Bartomeu i expresidenta de Circuit de Cataluny a, Maria Teixido r, molt valorada, per cert , en l'entitat blaugrana, per la seva decidida aposta, també, en la imparable progressió de l'exitosa secció de futbol femení de l'Barça. De fet, Teixidor va arribar a formar part de les travesses com a presidenciable per al club barcelonista en els no menys decisius comicis de el 7 de març.





Cañete, compta amb el suport de destacats gremis, associacions i federacions empresarials amb dret a més vots en funció de la seva representativitat. Un soci individual només té dret a un vot. En la relació exhibida per l'actual secretari general amb Josep González es troben, entre altres, el Gremi de Restauració de Barcelon a, Taxi Companys, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i diverses associacions comercials vinculades a negocis xinesos o llatinoamericans.





L'independentisme, amb Pere Barris, intenta el seu desembarcament, també, en la patronal Pimec. foto @EuropaPress





Cañete recalca que la seva aposta representa "una candidatura representativa, integradora i transversal, formada per empresaris i empresàries que agrupen totes les sensibilitats a nivell empresarial, econòmic i territorial". Al aferrissat debat amb el candidat de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) , Pere Barris, l'actual secretari general de l'entitat acusa la candidatura independentista Eines Pime c de voler "polititzar" l'organització.





L'actual secretari general de Pimec, Antoni Cañete, aspira a presidir la patronal a partir de l'23 de febrer. Foto: @EuropaPress





Després de prendre el control de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb l'arribada de Joan Canadel l (a les files ia de Junts de Carles Puigdemont i Laura Borràs per a la atribolada legislatura que s'ha d'iniciar en els pròxims dies al Parlament de Catalunya) l'independentisme pretén prendre la patronal de pimes i convertir-la en l ' "única de Catalunya doncs representa el 98% de el teixit productiu" segons emfatitza el candidat de l'ANC.





L'estratègia de Barris i de el separatisme passa per tenir les eines suficients per aconseguir fulminar l'altra gran patronal: Foment de l'Treball que presideix i lidera l'influent exdirigent de Convergència i Unió, Josep Sánchez Llibre.





Programa en mà, mentrestant, Cañete planteja treballar per donar més protagonisme a pimes i autònoms, rresolver alguns dels seus problemes (una fiscalitat justa, entre d'altres), acabar amb la "xacra" de la morositat i aconseguir una major participació d'aquestes empreses en els processos de contractació pública.