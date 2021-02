El conseller d'Interior: "Demano que la gent es manifesti però de forma pacífica"

El conseller d'Interior, Miquel Samper, s'ha mostrat rotund en la roda de premsa d'aquest dimecres després dels greus aldarulls d'aquest dimarts a tot Catalunya: "condemno els fets violents succeïts ahir en diverses ciutats de Catalunya i en especial a la comissaria de Vic ".









Afegint "defensarem sempre l'exercici dels drets fonamentals com a dret a protesta, i també la integritat de les persones".





Però ha ha descrit el que va passar aquest dimarts de "violència gratuïta contra els Mossos" i "l'important és aturar tot això".





Joan Carles Molinero, comissari dels Mossos, va afirmar també que el que ha passat a Vic "hi va haver un intent d'assalt a una comissaria i atacar els Mossos. Hi va haver un focus de violència, i s'ha traspassat una línia, hi ha un abans i un després" .









El conseller Miquel Samper ha visitat a mitjanit la comissaria de Vic acompanyat de l'alcaldessa de la ciutat, Anna Erra, i de el director de la Policia, Pere Ferrer, així com el Major dels

Mossos, Josep Lluís Trapero / @Mossos





VÍDEO DE L'ATAC A la COMISSÀRIA DE VIC









El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha expressat aquest dimecres al valorar els aldarulls durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasel: "Amb violència no podem garantir drets fonamentals".





"Absolutament tots els drets fonamentals tenen els seus límits", ha censurat en roda de premsa al costat de el comissari Joan Carles Molinero després de reunir-se amb la cúpula de Mossos després de les protestes per la detenció de Hasel la nit d'aquest dimarts.





Aquest dimecres Sàmper s'ha reunit al Complex central dels Mossos a Sabadell (Barcelona) a el major de el cos, Josep Lluís Trapero; el director general, Pere Ferrer, i altres comandaments de Mossos per analitzar els altercats que la nit de dimarts van deixar 18 detinguts i 30 manifestants i 25 policies ferits i danys en el mobiliari urbà de diverses ciutats, a més de destrosses a la comissaria de Vic ( Barcelona).





ELS MOSSOS DENUNCIEN QUE VA HAVER AGENTS FERITS EN ELS INCIDENTS