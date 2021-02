Crítics de Cs demanen substituir Carrizosa i veuen a Arrimadas "allunyada de la realitat"

Sectors crítics amb la direcció de Cs han demanat aquest dimarts substituir el líder del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, i, encara que no qüestionen el lideratge d'Inés Arrimadas a nivell estatal, han retret la seva reacció després de la caiguda del partit taronja a les eleccions catalanes el 14 de febrer, ja que veuen la resposta de "decebedor i allunyada de la realitat".





Carlos Carrizosa amb Inés Arrimadas (EP)





Ho ha dit en roda de premsa l'exdiputat de Cs al Parlament Antonio Espinosa, al costat d'altres exdiputats i càrrecs de la formació, després que Arrimadas afirmés dilluns que se sent "més reforçada que mai" per continuar en el càrrec.





Espinosa ha sostingut que amb els resultats de Cs, que ha passat de 36 a 6 diputats perdent més de 950.000 vots, s'ha demostrat la incapacitat de la direcció a Catalunya, en les seves paraules, pel que ha exigit convocar unes primàries "netes i sense trampa "per rellevar Carrizosa.





Malgrat no qüestionar el seu lideratge, Espinosa ha acusat Arrimadas d'estar "enrocada", de no fer autocrítica i de no haver analitzat bé les causes dels resultats de Cs, i li han reclamat una renovació profunda del partit amb canvis i cessaments en la direcció.





Així, ha avisat que, si Arrimadas no atén a aquests canvis i continua en la "immobilitat", exigiran convocar un Congrés del partit, i ha advertit que, si no es fa aquesta profunda regeneració que reclamen, el partit continuarà amb mals resultats i, fins i tot, pot acabar desapareixent.





Per a ell, aquests resultats no s'expliquen perquè el partit no ha sabut mobilitzar els votants com el 2017, ja que creu que aquesta és la conseqüència, però veu diverses causes, entre elles la marxa de Arrimadas a Madrid: "S'ha demostrat un gran error de què s'ha aprofitat molt bé el PSC".