Mercadona inverteix 18 milions en digitalitzar els seus processos financers

Mercadona avança en la seva transformació digital amb la inversió de més de 18 milions d'euros en digitalitzar els seus processos financers, segons ha informat aquest dimecres la cadena de supermercats.





MERCADONA





En concret, la companyia migra aquests processos a sistema SAP S / 4HANA i SAP Fiori, amb l'objectiu d'optimitzar-a l'homogeneïtzar aplicacions i un gran volum d'informació per fer-la més accessible des del núvol.





Aquesta millora, que afecta més de 200 treballadors de la companyia, que han rebut més de 5.000 hores de formació i que ja poden accedir a la informació de forma àgil i eficaç, es va iniciar a finals de 2019 en col·laboració amb Sothis com a proveïdor principal .





El director d'aplicacions financeres de Mercadona, Diego Solà, ha explicat que s'ha optimitzat tot el cicle financer de l'empresa, com les vendes en botiga, els pagaments a proveïdors o la gestió de la tresoreria, el que suposa comptar amb un entorn unificat que permet majors capacitats per compartir la informació, una millora de qualitat de la dada en temps real, i l'escalabilitat dels sistemes de la companyia.





Per la seva banda, la directora de processos financers de Mercadona, María Jesús Iserte, ha destacat que aquesta implementació ajudarà a millorar la gestió financera de la companyia i amb això a reforçar la qualitat en el servei als seus 'caps' (que és com internament la companyia s'adreça als clients), partint d'un major control i optimització dels processos financers.





Per la seva banda, el conseller delegat de Sothis, Raúl Martínez, ha ressaltat que ha estat molt important per a la seva companyia anar de la mà d'un líder de l'economia digital i de l'optimització dels processos financers com SAP. "I molt especialment, fer-ho en un projecte clau per a Mercadona, que gràcies a la feina conjunta realitzada ha aconseguit millorar la gestió de la seva informació financera i processos aprofitant el potencial del núvol, ha estat molt important per a la nostra companyia", ha assenyalat.





Des Mercadona, han destacat a més la gran tasca realitzada per altres proveïdors, com Stratesys o Capgemini, ja que per dur a terme aquesta digitalització s'ha implicat a més de 100 professionals de Mercadona i proveïdors informàtics.





CAPTACIÓ DE TALENT PER A LA BRUTAL TRANSFORMACIÓ DIGITAL





Mercadona ha ressaltat que la digitalització de la companyia és un dels grans reptes en els quals es troba immersa. De fet, el 2019 la companyia va finalitzar la primera fase per digitalitzar els supermercats i fer-los més eficients, productius i sostenibles.





Per dur a terme aquest necessari projecte de transformació digital, Mercadona continua amb el seu procés de captació de talent, intern i extern, que va permetre incorporar entre 2019 i 2020 a més de 300 persones al departament d'informàtica, i que continua obert amb més de 100 vacants de diferents llocs en l'àmbit de les tecnologies de la informació.