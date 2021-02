El lloguer ha augmentat un 44% a Catalunya en 5 anys i un 39% en 10 anys

El lloguer a Catalunya ha augmentat un 44% a Catalunya en cinc anys i un 39% en deu anys, tot i la caiguda del 0,6% registrada en els últims dotze mesos, segons es desprèn de l'estudi 'Variació acumulativa de l'habitatge a Espanya el 2020 ', basat en preus de l'habitatge de lloguer del mes de desembre dels últims deu anys de l'índex immobiliari de Fotocasa.





@fotocasa





En el conjunt d'Espanya s'ha encarit un 50% en cinc anys i un 32% en deu anys, mentre que l'acumulat d'un any prou feines ha pujat un 0,1.





El 2015, els espanyols pagaven pel lloguer d'un habitatge d'uns 80 metres quadrats uns 568 euros al mes, enfront dels 852 euros que van pagar de mitjana en 2020 per un habitatge de les mateixes característiques.





Per regions, els més afectats per l'increment del preu del lloguer han estat els residents a la Comunitat Valenciana, que han pagat un 55% més que fa cinc anys; i els de les Canàries, on el preu mitjà per metre quadrat ha passat dels 6,14 euros al mes als 9,4 euros a l'any (+ 53%) en els últims cinc anys.





Per darrere, el segueixen Navarra (+ 46%), Catalunya (+ 44%) i Andalusia (+ 42%). En comparació amb fa deu anys, els més afectats són les persones que viuen a les Balears i Canàries, que han viscut un encariment dels immobles de lloguer del 40%. La segueixen, Catalunya i Canàries (+ 39% en ambdues) i Madrid (+ 34%).





La directora de comunicació de Fotocasa, Anaïs López, ha assenyalat que ara mateix nou de les 17 comunitats autònomes han assolit els preus màxims de la bombolla immobiliària (Navarra, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Andalusia, Balears, Catalunya, Madrid, País Basc i Canàries).





En aquestes comunitats, els preus durant 2020 han arribat a les cotes més altes mai registrades en l'Índex Immobiliari Fotocasa, que estudia el preu del lloguer des de l'any 2006. No obstant això, segons ha explicat López, en quatre d'aquestes comunitats els preus interanuals ja han començat a caure a "bon ritme": un 7,7% a Balears, un 5,1% a Madrid, un 3,5% a les Canàries i un 1% a Catalunya.





També ha afirmat que la demanda d'habitatge de lloguer "ha estat molt intensa" en els últims anys a Espanya i que ha ocasionat que els preus "pugin molt en poc temps".





"Això, sumat a l'escassetat d'oferta d'habitatge de lloguer explica els grans increments que s'han anat registrant durant els últims anys", ha afegit, després d'apuntar que de fet, en nou comunitats autònomes s'han superat durant 2020 els preus assolits durant els anys de la bombolla immobiliària i ara mateix es troben en màxims històrics.





No obstant això, la directora de comunicació de Fotocasa creu que la pandèmia està portant un canvi de tendència en el mercat de lloguer i els preus estan ja començant a caure amb força en alguns punts d'Espanya, com Madrid i Barcelona on els preus estan caient més d'un 10%, a causa que l'oferta s'ha incrementat gairebé un 50% i la demanda ha retrocedit durant els últims mesos.





De fet, segons ha recordat, el seu últim estudi publicat assenyalava que la demanda d'habitatge de lloguer a Espanya ha descendit del 49% de persones que buscaven al febrer de 2020 al 44% després de la pandèmia. "Aquests canvis en l'oferta i la demanda poden fer que el lloguer caigui amb força durant aquest 2021", ha remarcat.