Catalunya, líder en cinema adaptat per a persones amb discapacitat el 2020

Catalunya és la comunitat autònoma amb una major oferta de cinema adaptat per a persones amb discapacitat sensorial, segons l'última anàlisi de l'Agenda Cultural Accessible de el Centre Espanyol del Subtitulat i la Audiodescripció (CESyA). No obstant això, la crisi sanitària ha suposat que el nombre de sessions de cinema accessible al país caigui un 88,72% respecte a el període anterior.













El CESyA és un centre de recerca i innovació tecnològica gestionat per la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), i dependent de Reial Patronat sobre Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que ha monitorat el nombre de sessions de cinema accessible per a persones amb discapacitat visual i / o auditiva des de l'any 2014. Aquesta informació està disponible a l'Agenda Cultural Accessible (ACA), un servei integral en forma de pàgina web i d'aplicació gratuïta per IOS i Android. Aquesta eina permet consultar des de qualsevol smartphone o tablet tota l'oferta cultural adaptada a persones amb discapacitat sensorial, incloent cinema, teatre, museus i esdeveniments en directe. A més, l'ACA ofereix la possibilitat de filtrar per província i tipus de servei d'accessibilitat: subtitulat, audiodescripció o llengua de signes espanyola (LSE).





Segons els resultats de l'ACA del 2020, Catalunya va oferir 2.339 sessions de cinema accessible per a persones amb discapacitat sensorial, consolidant-se com la comunitat autònoma amb una major oferta de cinema adaptat; seguida de prop per la Comunitat de Madrid amb 2.138 sessions accessibles, Andalusia amb 1.547, Comunitat Valenciana amb 980 i Canàries amb 909. Aquesta última ha estat l'única CA que ha presentat un creixement en el nombre de sessions inclusives respecte a el període anterior. De fet, Canàries ha augmentat les seves sessions adaptades en un 76% respecte al total històric de sessions que venia acumulant des 2014.





El 2020, l'oferta de projeccions de cinema, especialment la de pel·lícules amb serveis adaptats a persones cegues i / o sordes, ha tingut el major caiguda dels últims sis anys. La crisi sanitària causada pel COVID-19 ha colpejat durament el sector de l'exhibició a Espanya i les xifres parlen per si mateixes. Si des de l'any 2014 hi havia hagut un creixement ininterromput i constant en el nombre de sessions adaptades per a públics amb discapacitat, arribant a aconseguir les 89.627 sessions accessibles el 2019; l'any 2020 només hi ha hagut 10.114 sessions de cinema adaptat a tot el país.





"La pandèmia ha afectat tota la població, però especialment a les persones amb discapacitat", afirma Belén Ruiz Mezcua, directora del CESyA i catedràtica de el Departament d'Informàtica de la UC3M. "Fins al 2019, vèiem amb optimisme com l'accessibilitat de cinema havia arribat per quedar-se. Ara, temem que aquests serveis, que garanteixen la inclusió de tots els ciutadans en la cultura, perillin ", afegeix.





Des de gener de 2014 fins al moment present ha hagut un total de 340.030 sessions de cinema adaptat a Espanya. Aproximadament un terç d'aquest total li correspon a la Comunitat de Madrid, que en els últims sis anys ha comptat amb 103.481 projeccions accessibles. Catalunya ocupa la segona posició en el total amb 54.862 projeccions, seguida per Andalusia amb 42.369, Comunitat Valenciana amb 34.589 i el País Basc amb 31.476. D'altra banda, les Illes Balears tornen a posicionar-se en últim lloc amb només 24 projeccions des de l'any 2014.