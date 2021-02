L'Hospitalet ajorna el cobrament dels principals impostos municipals fins al segon semestre

L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín (EP)





L'Ajuntament de l'Hospitalet ajorna fins al segon semestre de 2021 el cobrament dels principals tributs -com l'IBI (l'antiga contribució), l'IVTM (l'impost de circulació) o l'IAE (per a activitats econòmiques empresarials). D'aquesta manera, el calendari del contribuent s'adapta a les mesures extraordinàries per contrarestar els efectes econòmics de la pandèmia a les famílies i l'activitat econòmica de la ciutat.





A més, aquest any es manté el tipus tributari dels impostos municipals i es preveuen rebaixes i bonificacions per a pal·liar la situació de diferents sectors econòmics.





Atenent a les restriccions d'obertura que ha patit el sector de la restauració, la taxa d'utilització de vetlladors i para-sols queda en suspensió fins el proper 30 de juny i només s'aplicarà als sis últims mesos de l'any. Pel que fa a l'import d'aquesta taxa de 2020 -que no ha estat encara cobrada-, només s'aplicarà la part corresponent al període previ al decret d'estat d'alarma (de l'1 de gener al 13 de març) .També cal destacar la reducció d'un 15% de la taxa per recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals.





El pagament dels tributs es podrà fer com sempre, a través de les oficines de diferents entitats bancàries i de la web municipal https://seuelectronica.lh.cat/pagamenttributs .





Per a qualsevol consulta, es pot trucar als telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (si es truca des de fora de l'Hospitalet), o consultar el web https://seuelectronica.lh.cat/185523_1.aspx