Els autobusos urbans de Terrassa incorporen el Bitllet Senzill Digital (BSD)

A partir de dijous, 18 de febrer, les persones usuàries del transport públic urbà de Terrassa podran utilitzar el Bitllet Senzill Digital (BSD). No es tracta d’un nou títol de transport, sinó que és una altra forma de comprar el bitllet senzill d’autobús de manera àgil i sense que sigui necessari cap mena de contacte entre la persona usuària i el conductor/a. Aquest fet és d'especial rellevància en els moments actuals, en que evitar el contacte físic és una de les mesures clau per a prevenir els contagis de la Covid19. Per poder accedir al servei del Bitllet Senzill Digital, serà imprescindible baixar-se l’app de Transports Municipals d’Egara SA (TMESA) o, si ja és té installada, actualitzar-la.





Fins ara, el bitllet senzill només es podia pagar en efectiu a l’interior del bus i el conductor lliurava un comprovant a l’usuari. Aquesta modalitat seguirà vigent però, ara, amb el sistema del BSD, el títol també es podrà pagar prèviament a través de l’aplicació de TMESA i es validarà a l’interior del bus amb un codi QR, que es rebrà al telèfon mòbil.





Millores en el servei





Amb aquesta iniciativa, TMESA segueix treballant en la implementació de millores en el seu servei per garantir una mobilitat urbana adaptada a la nova realitat. Amb l’objectiu de potenciar el transport intelligent, posant el focus en la digitalització i les noves tecnologies per millorar la qualitat del seu servei i simplificar el dia a dia dels seus viatgers.





El nou sistema de pagament també l’han incorporat, a més de TMESA (Terrassa), empreses de transport com Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Saragossa, Màlaga, l’Empresa Municipal de Transports de València (EMT) i línies Exprés de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).