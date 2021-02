Endesa insta a renovar el Bo Social als clients catalans que no l'han sol·licitat

Endesa ha instat els clients que han de renovar el Bo Social a Catalunya aquest trimestre i que no ho han sol·licitat --el que es tradueix en 4.664 famílies, que representen el 88% dels que els toca renovar-lo--, al fet que ho facin per poder seguir obtenint la reducció en la factura de la llum.





ENDESA





Les persones beneficiàries del descompte han de tramitar la renovació cada dos anys per verificar que continuen complint el criteri d'assignació o, en cas contrari, el perdrien, ha informat la companyia aquest dimecres en un comunicat.





Un total de 89.421 clients d'Endesa a Catalunya tenen assignat el bo social, i la companyia tramita una mitjana de 6.700 sol·licituds mensuals per obtenir-lo, un 70% de les quals es resolen favorablement.





Dels beneficiaris, el 5,5% són pensionistes, 44,1% famílies nombroses, el 49,6% persones en situació de vulnerabilitat i el 0,6% col·lectius especialment afectats per la crisi del coronavirus; el 56,3% tenen un descompte del 25% i el 43,6% del 40%.





La companyia ha intensificat la seva campanya informativa i ha reforçat els seus canals d'atenció a client amb l'objectiu d'accelerar les renovacions i seguir amb noves tramitacions fruit del context sanitari i econòmic actual.





La companyia elèctrica té en marxa un pla de contingència d'atenció al bo social en els canals presencials per atendre el ritme sostingut de les peticions d'aquest ajut.





L'objectiu és potenciar l'ús de la cita prèvia i que els clients disposin, entre altres, d'una cua personalitzada només per al bo social per així proporcionar tota la informació necessària per facilitar les gestions relacionades amb renovacions i noves sol·licituds.