El Govern central estudia que els propietaris assumeixin les comissions de les immobiliàries en els contractes de lloguer

EUROPA





Unides Podem ha plantejat al Govern, amb vista a la nova Llei d'Habitatge, que les comissions que cobren les immobiliàries, tant en les operacions de compravenda d'habitatges com de lloguer, les abonin els propietaris davant de la situació actual, que són assumides per l'inquilí o l'adquirent de el pis.





Així ho detalla la Vicepresidència de Drets Socials en un document, avançat pel diari 'La Informació', per al seu trasllat al Ministeri de Transports, l'altra part implicada en l'elaboració d'aquesta normativa.





Una mesura en la línia amb l'acord de govern de coalició, que al punt 29.9 detalla en matèria d'habitatge que "els honoraris corresponents a les gestions realitzades per l'empresa immobiliària, bé en operacions de compravenda com de lloguer d'immobles seran satisfets per el venedor o arrendador, respectivament ".





Les negociacions entre els dos socis de govern es van congelar per motiu de les eleccions catalanes i la previsió és que es reactivin de forma imminent, atès que el termini inicialment fixat era poder tenir-la a punt aquest mes de febrer.





Unides Podem ha traslladat diverses mesures per a la seva inclusió en la nova Llei d'Habitatge, com fixar la figura de gran forquilla a cinc o més propietaris (rebaixant la franja pautada en el decret antidesnonaments que apunta a deu o més), obligar aquests grans propietaris a destinar el 30% de l'habitatge social a lloguer social o desplegar un impost a l'habitatge buit.





Els contactes han revelat "diferències substancials" entre les dues formacions sobre el contingut de la reforma. En l'ala estatge de la coalició han retret al PSOE que no respongui o ignori els seus plantejaments.





De fet, temen que els plantejaments de el departament que dirigeix José Luis Ábalos siguin poc ambiciosos i es limitin a un model d'incentius, semblant a què es desplega a Portugal, i que segons el parer de la Vicepresidència Segona ha fracassat a l'hora de regular el preu del lloguer i baixar les rendes que suporten els inquilins.





En l'acord de coalició, i després ratificat en el pacte específic sobre els pressuposts generals de l'Estat (PGE), PSOE i Unides Podem pactar desplegar la regulació del preu del lloguer per a mercats en zones tensionades.