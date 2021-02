Ingressen en un hospital al Duc d'Edimburg, el marit de la Reina d'Anglaterra

El príncep Felip, marit de la reina Isabel II, es troba des de dimarts ingressat en un hospital, segons el Palau de Buckingham, que ha aclarit que es tracta d'una mesura de "precaució" després que el Duc d'Edimburg "se sentís malament ".





Duc d'Edimburg (EP)





El príncep consort, de 99 anys --al juny farà el centenari--, va ser internat per recomanació del seu metge personal i romandrà en observació previsiblement durant "uns dies", segons el breu comunicat recollit per la BBC, en el qual no es especifiquen les circumstàncies exactes que haurien motivat l'ingrés.





El Duc d'Edimburg va anunciar la seva retirada de la vida pública el 2017 i està considerat el consort en actiu més longeu de la història de la família reial britànica. Al gener va ser vacunat contra el coronavirus, a l'igual que Isabel II.