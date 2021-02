Els nens estan protegits contra el Covid-19 greu pel seu sistema immunològic innat

Els nens estan protegits contra el Covid-19 greu perquè el seu sistema immunològic innat ataca ràpidament al SARS-CoV-2, segons una investigació dirigida pel Murdoch Children 's Research Institute (MCRI) a Austràlia.





EUROPAPRESS





L'estudi, publicat a 'Nature Communications', va incloure una anàlisi de mostres de sang de 48 nens i 70 adults en 28 llars de Melbourne infectats o exposats al nou coronavirus. Les respostes immunitàries es van controlar durant la fase aguda de la infecció i fins a dos mesos després.





Per primera vegada s'han observat les raons per les quals els nens tenen la malaltia lleu per Covid-19 en comparació amb els adults, i els mecanismes immunològics que sustenten aquesta protecció. "Es desconeixien fins aquest estudi", ha assenyalat la doctora Melanie Neeland de MCRI.





"Els nens tenen menys probabilitats d'infectar amb el virus i fins a un terç són asimptomàtics, el que és sorprenentment diferent a la major prevalença i gravetat observada en els nens per a la majoria dels altres virus respiratoris", ha afegit.





Segons la seva opinió, comprendre les diferències subjacents relacionades amb l'edat en la gravetat de Covid-19 proporcionarà importants coneixements i oportunitats per a la prevenció i el tractament, tant per COVID-19 com per a possibles pandèmies futures.





Francesca Orsini i Alessandro Bartesaghi participar en l'estudi juntament amb les seves dues filles, Beatrice i Camilla, després que totes van donar positiu a Covid-19. Les dues filles, de sis i dos anys, només tenien una secreció nasal lleu, però Francesca i Alessandro tenien fatiga extrema, mals de cap, dolors musculars i pèrdua de la gana i del sentit del gust. Francesca i Alessandro van trigar almenys dues setmanes a recuperar-se del tot.





L'estudi va mostrar que els nens amb Covid-19 tenen una respota inmune innata més robusta al virus en comparació amb els adults. "La infecció per coronavirus en els nens es va caracteritzar per l'activació dels neutròfils, el glòbul blanc especialitzat que ajuda a curar els teixits danyats i resol les infeccions, i una reducció de les cèl·lules immunitàries de primera resposta, com els monòcits, les cèl·lules dendrítiques i les cèl·lules assassines naturals de la sang ", ha explicat.





Això suggereix que, segons explica, "aquestes cèl·lules immunes que combaten les infeccions estan migrant als llocs d'infecció, eliminant ràpidament el virus abans que tingui l'oportunitat d'arrelar realment. Això mostra que el sistema immunològic innat, la nostra primera línia de defensa contra els gèrmens, és crucial per prevenir el Covid-19 greu en els nens. és important destacar que aquesta reacció immunològica no es va replicar entre els adults en l'estudi ".





En l'estudi també s'ha observat que els nens i adults que van estar exposats, però van donar negatiu al coronavirus, també tenien respostes immunes alterades. "Tant els nens com els adults havien augmentat el nombre de neutròfils, fins a set setmanes després de l'exposició a virus, el que podria haver proporcionat un nivell de protecció contra la malaltia", ha assenyalat.





L'estudi confirma una investigació anterior de MCRI que va trobar que tres nens d'una família de Melbourne van desenvolupar una resposta immune similar després de l'exposició perllongada al coronavirus dels seus pares. La investigació ha indicat que, tot i que els nens havien estat infectats amb el coronavirus, van poder muntar una resposta immune que va ser altament efectiva per aturar la replicació de virus, el que significa que mai van donar positiu en la prova.