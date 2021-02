El PSOE i el PP no aconsegueixen posar-se d'acord per desbloquejar la renovació del CGPJ

El president de Govern, ha telefonat aquesta tarda al líder del PP, Pablo Casado, per intentar desbloquejar un cop més la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), una conversa en què el president dels populars ha reiterat les seves condicions, segons han assenyalat fonts del PP.





Així, Casado ha reiterat les seves condicions per al reforç de la independència dels òrgans constitucionals, la neutralitat dels mitjans públics i el consens per a la reforma de la llei electoral, segons fonts populars. Per la seva banda, fonts de Moncloa han assenyalat que la conversa ha estat "constructiva".





L'Executiu comptava amb que, un cop es celebraran les catalanes, el PP ja no tindria motius per negar-se a tancar un pacte amb el Govern sense que això se li pogués tornar en contra en una contesa electoral.





En aquest sentit, la portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha avisat aquest dimarts al PP a la roda de premsa després del Consell de Ministres que ja no li quedaven "excuses" per negar-se a tancar d'una vegada aquest assumpte, i també la renovació d'altres òrgans constitucionals com el Defensor del Poble o el consell de RTVE.





DOS ANYS CADUCAT

En concret, l'òrgan de govern dels jutges porta amb el seu mandat caducat més de dos anys, en què el PSOE i el PP han estat incapaços de tancar un acord per pactar els 12 nous integrants de l'òrgan que correspon elegir a Congrés per una majoria qualificada de tres cinquens, tot i que han estat a punt en diverses ocasions; l'última, a l'estiu, quan l'acord ja estava tancat "al 99%" però, segons Sánchez, el PP el va trencar de manera "unilateral".





Els populars han argumentat aquests mesos que per poder arribar a un acord és necessari que es compleixin tres condicions: que Podem "no entri en l'equació de les negociacions"; que "s'avanci cap a la despolitització de la Justícia" i que es retiri la reforma que van impulsar el PSOE i Unides Podem per rebaixar la majoria necessària per renovar el CGPJ.





Davant la impossibilitat d'arribar a un acord, Sánchez va anunciar l'esmentada reforma per acabar amb la majoria de tres cinquens que obliga a comptar amb el PP necessàriament, i els socis de la coalició la van registrar al Congrés. No obstant això, en un intent del president de reprendre la negociació, es va paralitzar la tramitació després de la decisió de Casado de votar en contra de la moció de censura de Vox.





Això sí, els socis de Govern van impulsar una altra iniciativa per limitar les funcions de l'CGPJ quan el seu mandat hagi caducat, com és el cas; una reforma que no va agradar gens a l'òrgan de govern dels jutges, i que està a punt de culminar la seva tramitació.





Sánchez i Casado ja van tractar sense èxit de desbloquejar la renovació del CGPJ al desembre, en una altra trucada telefònica que va durar 45 minuts però que va servir per aconseguir cap avanç, segons ha criticat Moncloa, per la negativa dels populars a renunciar a les seves condicions.