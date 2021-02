Més de 2.200 persones tornen a protestar a Barcelona pel raper Hasel

Un total de 2.200 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimecres als Jardinets de Gràcia de Barcelona en la segona jornada consecutiva de protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasel.





Manifestació a Barcelona (EP)





Els manifestants s'han agrupat en actitud festiva a la zona a partir de les 19 hores, amb pancarta a favor de la llibertat del raper, han cridat lemes com 'Catalunya antifeixista' i diversos joves han rapejat amb un micròfon, i un d'ells ha expressat: "Si ens vénen a fer, que sigui perquè estem creant".





Després, poc abans de les 20 hores, han començat a marxar en una manifestació pel passeig de Gràcia de Barcelona.





També un altre grup de manifestants han aixecat barricades i llançat objectes com ampolles i pedres contra les furgonetes de Mossos d'Esquadra a la plaça Urquinaona de Barcelona.





La plataforma de suport al raper ha convocat per a aquest dimecres protestes en una trentena de ciutats d'Espanya, entre elles Barcelona i Lleida, on les manifestacions de dimarts van acabar amb aldarulls.





En les diverses protestes a Catalunya, dimarts hi va haver en total 18 detinguts, 30 manifestants i 25 policies ferits, i manifestants van causar destrosses a la comissaria de Mossos d'Esquadra a Vic (Barcelona).





El raper va ser detingut a primera hora del matí de dimarts al rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), on s'havia tancat per intentar evitar entrar a la presó després que l'Audiència Nacional el va condemnar per injúries a la corona i enaltiment de l' terrorisme en les lletres de les seves cançons.