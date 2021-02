Toni Freixa: "Rebutjo els interesos polítics, mediàtics i d'agents de jugadors dels altres candidats al Barça"

L'advocat i empresari barceloní de 52 anys Toni Freixa intenta de nou (i ho fa amb determinació liderant la candidatura "Fidels al Barça") tornar als despatxos "nobles" del FC Barcelona després de ser també candidat a la presidència en les eleccions de 2015 en què va triomfar Josep Maria Bartomeu. Va participar entre 2003 i 2005 a la Junta Directiva liderada per Joan Laporta de la qual va dimitir per tornar com a portaveu i secretari del Consell presidit per Sandro Rosell i, més tard, per Bartomeu. Ens atén, parlant amb autèntica passió pel Barça i el futbol, a la seva suggeridora seu electoral de L'Hospitalet de Llobregat, ben a prop del Camp Nou, on no hi falten els estimulants trofeus de Lliga, Copa...i Champions.





-¿La nova i dolorosa desfeta del Barça a la Champions davant el PSG quines decisions obliga a avançar i aplicar segons el seu parer Sr. Freixa?

-Crec que el que va passar dimarts davant l'equip francès tampoc sorprèn especialment al soci. Venim d'on venim i no s'ha pogut renovar del tot l'equip, un procés que haurem de dur a terme en els anys vinents. Certament, és un autèntic bany de realitat i et situa allà on ets. Queden, però, dues competicions més amb una Lliga que s'està igualant i on s'està remuntant i encara tenim opcions i un partit de tornada de Copa del Rei que si el superem (i no és por descartar), ens porta a una final.





-¿Quines solucions econòmiques s'han de pendre per un club que, en un context tan dramàtic agreujat per la pandèmia global, exhibeix en la seva darrera Memòria un deute brut de 1.173 milions d'euros?

-El primer remei per fer-hi front és la generació d'ingressos. Davant la crua realitat d'un Estadi, botigues, Museu o Palau Blaugrana tancats per la pandèmia, s'ha de reduir la despesa i aprimar la estructura. La massa salarial dels jugadors arriba al 70% del pressupost i ens obliga, si accedim al club, a parlar amb els esportistes professionals, no tan sols del primer equip de futbol, i trobar fórmules per establir un sistema de retribucions que el Barça pugui assumir amb realisme en l'actual i excepcional context. Pel que fa al deute de 1.173 milions d'euros, dels quals 730 són a curt termini amb un fons de maniobra negatiu de 601, exigeix pactes amb creditors i bancs per intentar reestructar aquest deute. Això no implica endeutar-nos més, ni emetre bons o asumir més riscos. Sí reclamas fer realitat el projecte del "Espai Barça" amb el model de finançament que ja té el club i que, a més, no ens penalitza des del punt de vista de les garanties. Això suposa una gran notícia respecte a com ens perceben els creditors i el mercat en general. El grup Goldman Sachs està disposat a deixar-nos 815 milions d'euros sense cap garantia amb la plena confiança que aquests diners li seran retornats amb els interessos corresponents de la mateixa explotació de les instal·lacions, quan estiguin finalitzades, d' aquest "Espai" ja dissenyat i treballat amb molt rigor pel club des del 2012.





-¿Es viable doncs, un "Espai Barça" que inclogui una reforma integral de l'Estadi blaugrana?

-Sí. Ja vaig formar part de la Junta Directiva que l'esmentat 2012 va començar a estudiar aquesta qüestió. S'ha fet un referèndum, s'ha fet la modificació del Pla General Urbanístic i s'ha establert un pla de negoci amb consultores especialitzades en l'explotació d'instal·lacions. Aquest procés no s'improvisa i estem en condicions de executar-lo. No acabo d'entendre solucions diferents i improvisades plantejades, en un context de campanya electoral, per altres candidats. Ja em perdut prou temps.





Toni Freixa: "Rebutjo els interesos polítics, fàctics, mediàtics i d'agents de jugadors dels altres candidats al Barça" Foto @FJMonfort





-¿La estratègia d'una gran reducció de despeses pel que fa a la massa salarial del esportistes professionals que vostè ens remarca, complica la continuitat de Messi? ¿De quina informació disposa sobre els plans del capità? A banda de Leo, jugadors molt destacats i veterans tenen contractes llargs i d'una quantia molt respectable.

-Messi, capità, amb vint anys amb nosaltres i un barcelonista més és plenament conscient de la situació en la qual es troba el club. Pel que fa a les seves condicions contractuals seria relativament senzill entendre'ns. Aspiro que Leo tingui la il·lusió de seguir sent feliç a Barcelona amb la seva família, al seu club. Si Messi entén la situació, els seus companys ho han de fer de la mateixa manera. El pròxim president no té cap culpa del que hagi pogut passar fa mesos i s'haurà de parlar amb claredat de les condicions adequades a una situació inèdita i molt i molt complicada.





-¿Quin pla alternatiu té Antoni Freixa davant una eventual no continuïtat de Messi?

-D'entrada, confio en la seva continuïtat. En el cas de que no fos possible i que la seva voluntat fos un altre, la qual cosa òbviament respectaríem, li faríem tots els reconeixements que naturalment mereix. El Barça, però, té 121 anys d'història. Ni Leo, el millor futbolista de la història, ni cap jugador pot ser tan imprescindible perquè el club pateixi una situació irreversible si no es produeix una continuitat. És llei de vida que, tard o d'hora, un futbolista es retiri. La fortalesa del club es la seva idea, el seu model esportiu, de formació, de jugadors de casa i de fora (que tinguin determinats paràmetres), de les estrelles diferencials que sempre hem anat a buscar...El que no comparteixo de cap de les maneres és la forma de fer a la que ens han abocat en els darrers anys amb despeses de més mil milions d'euros en infinitat de fitxatges, amb molts agents i comissions pel mig. El Barça no pot estar en el mercat continuament, sense mesura comprant, venent, fitxant cada dos per tres...





-¿La fórmula d'un contracte vitalici per Messi com proposen altres candidats la veu adient?

-Es pot estudiar. El marc contractual que sigui adient, posant sempre per davant al Barça, el contemplarem. Leo i el Barça han d'anar de la mà mentre el millor futbolista de la història sigui decisiu a la gespa i també a partir del moment en què decideixi que no vol seguir en els terrenys de joc. Tant de bo trobem una fórmula.





El candidat a la presidència del Barça, Toni Freixa, entrevistat per Catalunyapress Foto @FJMonfort





-¿Qué pot aportar Toni Freixa que no ho facin els altres presidenciables?

-Clarament la independència. Arribem al club lliures dels interessos i dels suports polítics que rodeixen als altres candidats. Això és una gran fortalesa pel club. Em sembla un autèntic escàndol, a tall d'exemple, com està actuant una televisió pública com TV3. El nostre únic interès és gestionar el club perquè les sòcies i socis estiguin satisfets.

Altres elements distintius de la nostra candidatura "Fidels al Barça" són el sentiment barcelonista que l'hem viscut sempre i a tota hora i no només en campanya electoral. Dec tenir molt mala sort però no m'he trobat mai als altres dos candidats en desplaçaments o en partits al Palau Blaugrana. Viuen el barcelonisme d'una manera diferent i això no és bo per gestionar després perque s'ha entendre molt bé quin és el sentiment del soci. El Barça no és una empresa que s'ha d'administrar únicament amb paràmetres empresarials, d'eficiència i de gestió, sinó que és un club amb 150.000 sòcies i socis que has de viure intensament per saber posteriorment gestionar. En tercer lloc, aportem la experiència de gestió que he tingut com a membre de la Junta Directiva i com a persona molt relacionada amb el món del futbol i amb tot el que envolta a aquest esport.





-¿Tem doncs una instrumentalització política del Barça en mans d'uns altres candidats?

-I tant. Em preocupa i molt. El Barça no ha de pendre decisions inspirades pels interessos polítics o fàctics d'un sentit o d'un altre. Estem a favor d'aglutinar totes les sensibilitats ideològiques d'una entitat històricament vinculada a la catalanitat, a la cultura, a la defensa de la llengua catalana. El Barça ha de continuar sent un club que respecti i promogui els drets de les llibertats, sempre al costat del que afecti a Catalunya. A la nostra Junta hi han persones de totes les ideologies com és normal perquè així és Catalunya, transversal i integradora. Des de determinats àmbits polítics s'ha intentat que els altres dos candidats anessin junts, com és demostra en tots els suports dels que gaudeixen. Així es detecta clarament, també, en determinats àmbits d'opinió i mediàtics. Els dos presidenciables responen al mateix perfil. El que passa és que, afortunadament, qui mana al Barça són els socis i crec que poden endevinar les propostes que no tenen la independència necessària per gestionar el club perque tenen al costat interesos polítics, fàctics, mediàtics i d'agents de jugadors. La nostra candidatura està integrada per socis blaugranes amb experiència i gestió empresarial i professional en els seus respectius àmbits que, a més, coneixem el club i estem preparats per gestionar-lo sense cap mena de lligams polítics.





Toni Freixa: "El Barça té 121 anys d'història i ningú no és imprescindible" @FJMonfort





-¿A que atribueix l'absència del presidenciable Joan Laporta en debats ambs vostè i Font fins i tot organitzats pels canals de comunicació oficials del club?

-Laporta està buscant que es parli d'ell sense fer res. Jo no voldria tampoc contribuir a aquesta estratègia, la veritat. El que detectem és que el soci del Barça ens dóna cada cop més suports i valora molt que estiguem presents, defensem al club i donguem la cara. De fet, aquesta campanya és un bon exemple del que cadascú faria gestionant el club. Els que donen la cara, els que no, els que saben sobreposar-se a les adversitats...





-Vostè va dimitir de la Junta Directiva presidida per Laporta dos anys després d'integrar-se

-Vaig participar en un Consell en un moment històric, del 2003 al 2005, d'un gran canvi generacional per gestionar el club. D'aquella magnífica foto li recordo que a Laporta li van marxar...17 directius. Ha passat molt de temps. En el seu moment vaig preferir allunyar-me, com altres membres de la Directiva. No em sentia gens identificat amb segons quina manera de fer.





-¿Li sorprén que hi hagin candidats que es puguin saltar el confinament comarcal per fer actes electorals?

-En un moment de molta responsabilitat social, crec que els candidats a la presidència del Barça han de donar, també, exemple. És per això que les accions de cadascú i el tarannà personal en campanya mostren com ets pots desenvolupar, després, com a reponsable del club.





-¿Veu a una de les "icones" blaugranes com Xavi Hernández en el rol d'entrenador...o de General Manager? ¿Quan?

-Al Xavi el conec des de fa onze anys. Durant cinc, vam coincidir jo com directiu i ell com jugador. No hem perdut el contacte desde la seva marxa a Qatar. Que no hagi "utilitzat" la seva figura en campanya, perquè crec que és un símbol del barcelonisme, no vol dir que no sàpiga qué vol veritablement. No es que sigui una sensació, es que m'ho ha confirmat: vol ser entrenador del Barça. No vol asumir cap altre càrrec. Amb tota la cordialitat li he traslladat això al candidat Víctor Font que, en campanya, ha proclamat la candidatura de Xavi com a "General Mànager" si ell guanya. A l'estimat ex futbolista li vaig plantejar a curt termini que, com en el seu moment Pep Guardiola o Luis Enrique, es pogués fer càrrec del filial. D'aquesta conversa, és quan em va ratificar els seus desitjos reals. Tot això quan sigui possible. No vol dir que, ara per ara, posem en dubte la figura d'en Ronald Koeman. Tant de bo pugui completar els dos anys més que té de contracte i molts més. Voldrà dir que les coses funcionen de meravella. Sí que entenem que, tard o d'hora, Xavi serà entrenador del Barça.





-¿Entén que l'assenyalat per la candidatura de Font com proper Director Esportiu (Jordi Cruyff) digui que no vol participar en la campanya i afirmi que el seu pare votaria al candidat Laporta?

-Per aquesta mena de coses nosaltres no hem volgut parlar de noms. Tenim la figura de Lluís Carreras, la nostra aposta per la direcció esportiva del futbol, deixeble de Johan Cruyff i ex company de Guardiola a la gespa, que és qui està explicant als socis el model de gestió que proposem. Hem parlat amb totes les personalitats que invoquen altres candidatures i clar que volen venir a treballar al Barça. Naturalment que hem parlat, també, amb Jordi Cruyff i amb moltes referències del barcelonisme (també per les seccions del club) però el que no farem mai és utilitzar noms si aquestes persones no volen estar presents a la campanya. No són patrimoni d'un determinat candidat sino del club.





-¿Quines primeres i urgents decisions afrontaria en cas de ser proclamat president del Barça?

-De inmediat, gestionaríem la reducció de la massa salarial i la reestructuració del deute al mateix temps que impulsaríem àrees de negoci que puguin començar a generar ingressos. Tampoc podrem anar al mercat per fitxar a cap jugador perquè estarem al mes de març. Planificarem el mercat esportiu d'estiu amb les baixes que es puguin produir i les possibles altes factibles en les actuals circumstàncies.





-¿Amb quines informacions treballa, Sr. Freixa, sobre la possible tornada d'aficionats, encara que sigui progressiva, als estadis?

-Aquesta temporada segur que, dissortadament, no podran accedir espectadors. El presupost del club contemplava uns ingresos de 828 milions de euros que, sense públic, estaran uns 100 milions d'euros més baix en el seu conjunt. I no només per la manca de públic als estadis sino per que es contemplavan uns ingresos derivats de la venda del Barça Corporate i de la pròpia venda de jugadors que no s'ha pogut produir. Son temps, indubtablement, d'una dificultat extrema.