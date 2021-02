El PP català: un polvorí amb crítiques a la campanya de Fernández

La reunió de Comitè Executiu de l'PP català, celebrat aquest dimecres per analitzar els resultats de l'14-F, ha estat un rosari d'acusacions contra el candidat als comicis catalans, Alejandro Fernández, segons revela el diari Vozpópuli que destaca que "el 95% dels presents van carregar amb duresa contra el presidenciable tot i que el dia abans Pau Casado havia fet pinya amb ell a Gènova.





Un dels presents va acusar el candidat d'haver convertit a l'PP català en "un club d'amics" al costat de les seves persones de confiança. Al PP català es recela dels consellers aúlicos de Fernández, un reduït grup format per Daniel Serrano -fins que va haver de dimitir dels seus càrrecs a l'inici de la campanya electoral després de saber-se que estava sent investigat per una presumpta agressió sexual-; Eduardo Bolaños, cap de gabinet de Fernández; i José Luis Martín, màxim responsable de l'PP a Tarragona.





El presidenciable de l'PP català, Alejandro Fernández, blanc dels retrets per la campanya de l'14F. @Catalunyapress





"No només heu tancat el partit al carrer, sinó a la militància", li va retreure un altre membre de l'Executiva de l'PP català. "Un partit no és un projecte personal, sinó col·lectiu", va afegir un altre dels presents. En un altre torn, un dirigent va acusar Fernández de "haver deixat el partit com un desastre" segons revela Vozpópuli.





El PP català es va quedar en tres escons -tots ells per Barcelona- i va estar a punt de no aconseguir entrar al Parlament ja que en aquesta província va aconseguir el 4% dels vots. Si hagués quedat per sota de el 3%, llavors s'hauria quedar at sense representació.





80 càrrecs a tot Catalunya





A Tarragona, feu de Fernández, el PP va caure a la vuitena posició. A Badalona, on governa Xavier García Albiol, la formació de Casado va quedar en el cinquè graó. En Terrasa, Vox li va triplicar en vots a PP. I el panorama és ombrívol ja que només hi ha vuitanta càrrecs públics a tot Catalunya. En províncies com Girona o Lleida, els regidors de l'PP es compten amb els dits de la mà.





Diverses intervencions en l'Executiva regional d'el PP català van incidir que Fernández no tenia una estratègia ni agenda de campanya i que va haver de ser Gènova la que organitzés les carpes i actes al carrer, pel que han exigit canvis interns. Fins i tot, hi va haver una persona que va reclamar la convocatòria d'un congrés extraordinari.





Fernández va aguantar el xàfec de retrets i va respondre a les acusacions recordant que, precisament, ell dirigeix el PP català perquè va guanyar l'últim congrés, de manera que va reptar els crítics a que es presentin en la següent cita, prevista per al segon semestre del 2022 , si li volen moure la cadira.





Les citades fonts lamenten "la falta d'empatia" de l'candidat a l'14-F i que tots els actes de campanya fossin en hotels, amb la presència de 15 o 20 persones com a màxim i sempre darrere d'un faristol, el format en el qual millor es desembolica Fernande z. "No ha estat sobre el terreny", asseveren. Des de l'equip de Fernández s'admet a aquest diari que hi va haver "intervencions crítiques", tot i que cap petició de dimissió. "No va ser tens, però sí amb crítiques a la campanya", se subratlla.





El pla de Casado





Casat anunciar aquest dimarts que havia encarregat a l'Comitè de Direcció nacional i autonòmic "un pla estratègic de recuperació del nostre espai electoral a Catalunya". També va incidir que es va comprometre amb Fernández a respectar "la seva estratègia electoral tant de concórrer en solitari, tal com va sol·licitar en aquest mateix Comitè Executiu, com el lema, el programa i l'orientació de la campanya, així com de la configuració de les llistes electorals ".





Per això, des de Gènova es va recolzar "l'aposta d'integrar a persones procedents d'altres formacions en les que fa poc ens demanaven que ens integréssim, i de representants de la societat civil catalana per construir un projecte de referència en el centredreta constitucionalista".





Des de la direcció nacional de l'PP són conscients que ara mateix "no hi ha alternativa" a Alejandro Fernández davant "la falta de recanvi". A més, els fitxatges de Lorraine Roldán i Eva Parera -els qui l'acompanyaran al Parlament- no van ser acollits amb grat per una part dels dirigents i la militància de l'PP català.