"La nit de les estrelles fugaces": un thriller al Berlín de l'ocàs nazi

Els seguidors de Ben Pastor coneixen per algunes de les seves novel·les anteriors a Martín Bora, un cap de l'Exèrcit alemany que combat a Rússia i Itàlia durant la segona guerra mundial i que exemplifica la personalitat de l'oficial de la Wehrmacht, fidel al seu país i al comandament , però desafecte amb la línia política imposada pel nazisme. A "La nit de les estrelles fugaces" (Alanza editorial) li trobem al Berlín de 1944, quan l'Eix es retira en tots els fronts i ell va per assistir al funeral d'un oncle seu metge, que s'havia oposat a determinades pràctiques del règim nazi i que havia mort en sospitoses circumstàncies. Després d'una llarga experiència en el Abwehr, el servei de contraespionatge militar, i bregat en tota mena de tècniques indagatòries, Bora és requerit per la Kripo (policia criminal, germana de la Gestapo) per resoldre l'assassinat d'un tal Walter Niemeyer, 1 extravagant personatge conegut també per altres noms, que oficiava de vident i nigromant i portava una vida turbulenta, però gaudia de sòlides amistats entre destacades personalitats del règim.





"No entenc per què diables la Kripo ha triat a un tinent coronel per investigar un cas de tant relleu" es pregunta a si mateix. I, en efecte, l'encomana sembla extemporània, sobretot venint d'un general de les SS que coneix la seva escassa afinitat ideològica amb el nacional socialisme. Encara més sospitós resulta que se li assigni com a conductor i ajudant a un home de confiança de la KRIPO, aquest sí format a les SA i, per tant, de numantina fidelitat nazi i, pitjor encara, que l'encàrrec que rep compta amb el apriorisme d'haver d'escollir al culpable de l'assassinat entre quatre candidats preestablerts que resulten, cada un d'ells per diferents raons, probables autors de la mateixa.





Ben Pastor ha de desenvolupar-se en una ciutat assetjada pels bombardejos, amb carrers tallats per les ruïnes i la runa i, sobretot, en un ambient de crispada desconfiança social ja que el ja imminent i inevitable infortuni de les armes alemanyes tracta d'ocultar-se, o al menys que pugui si més no sospitar-i menys encara exterioritzar, gràcies a una sagnant i immisericorde repressió. Tot això al juliol de 1944, quan s'està tramant l'Operació Walkiria, el fracassat intent d'acabar amb la vida del Führer i, amb això, concloure amb la guerra, el que li permet enfilar els personatges de ficció de la trama amb altres reals , com Von Stauffenberg, cap de l'Exèrcit de Reserva i líder de la conspiració.





En aquest context, en el qual tots sospiten dels altres i ningú confia més que en un mateix, ha de desenvolupar-se el nostre investigador a què la seva actuació a Rússia ha deixat minusvàlid, però la agudesa i l'entrenament rebut en el servei de contraespionatge fan de a ell un gos desconfiat, intuïtiu i eficaç. Que, com ha d'ocórrer en tota bona novel·la negra, acaba descobrint que res havia estat com semblava i que la responsabilitat de l'assassinat estava molt allunyada dels presumptes autors de la mateixa i molt més a prop dels encarregats de investigar-ho.