Torna el vandalisme salvatge dels antisistema a al centre de Barcelona

"Res justifica el devastador paisatge que ens trobem als carrers" clamen els veïns de al centre de Barcelona després del segon capítol, aquest dimecres, dels salvatges disturbis provocats per grups antisistema amb el pretext de les protestes per l'empresonament de l'raper Pablo Hasel.





Una gran presència policial de Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona, acompanya aquest dijous en diversos punts de al centre de Barcelona, les tasques de neteja i arranjaments de les destrosses provocades al mobiliari urbà hores després que el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, exigís que no es repetís la "violència gratuïta" instal·lada, novament, a la Ciutat Comtal.









Un vehicle de la neteja evita un pedrot utilitzat en les accions de vandalisme al centre de Barcelona / @Catalunyapress









Prop de 2.200 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, han protestat als carrers barcelonins en què han cremat barricades, tant a la Plaça Urquinaona com als voltants de Plaça Catalunya.

Els manifestants han corejat consignes com "llibertat Pau Hasel", "els borbons són uns lladres" i "puta Espanya, puta policia", i han exhibit pancartes amb el lema "mort a l'Estat feixista", paraules que va pronunciar el raper en el moment de ser detingut.









Al centre de Barcelona el vandalisme també s'ha acarnissat amb motocicletes quedamas, contenidors de les escombraries, vagis d'obres i fins i tot el sistema que controla els semàfors de carrers tan vitals com Balmes amb Ronda Universitat, on els operaris municipals s'han hagut d'emprar a fons perquè es pogués recuperar la mobilitat en aquests punts de semàfor afectats.









Moment de l'incendi a Ronda Universitat amb afectació a sistema de semaforos./ @EP













Estat de les motocicletes cremades / @Catalunyapress









Motocicletes completament calcinades al centre de Barcelona / @Catalunyapress

En la roda de premsa d'aquest dijous el conseller d'Interior ha reiterat " que la majoria dels manifestants són pacífics, però hi ha gent que aprofita per atacar la ciutat de Barcelona. És produeixen saquejos a botigues, atacs a oficines bancàries i crema de mobiliari urbà. Són uns oportunistes".





En paral·lel a la marxa de Barcelona han tingut lloc protestes en altres ciutats catalanes, com Girona, on la tensió ha anat en augment fins que s'han incendiat papereres i s'han format barricades, o Tarragona, on la policia ha impedit que els manifestants es dirigissin a l'autovia a-7.

A Lleida, un miler de persones han tornat a protestar i s'han dirigit en manifestació des de la plaça Europa fins al centre Penitenciari Ponent, on hi ha el raper empresonat i on han començat els enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.





Aquesta és la segona jornada d'incidents a Catalunya després que ahir les protestes per l'empresonament de l'raper per enaltiment de terrorisme acabessin amb disturbis, 18 detinguts i més de 50 ferits, 25 d'ells agents dels Mossos d'Esquadra.





En aquests altercats, una jove va perdre un ull i aquest dijous han operar-la, segons ha confirmat el Departament de Salut de la Generalitat, després que l'associació pro drets humans Iridia denunciés la lesió que atribueix a l'impacte d'una bala de foam dels antiavalots .