El SEM obre un procediment negociat d'urgència per a la gestió del 061

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aprovat obrir un procediment negociat d'urgència per a la gestió del servei d'atenció telefònica 061 Salut Respon pel fet que l'increment de la demanda derivat de la pandèmia de coronavirus esgotarà el pressupost previst del contracte vigent abans del seu venciment a l'octubre d'aquest any.





Professional de l'SEM (EP)





El consell d'administració del SEM va aprovar dimecres la licitació d'un contracte per aquest procediment que tindrà una vigència de sis mesos, prorrogable sis mesos més, segons han informat aquest dijous fonts del SEM.





El contracte actual de la gestió de l'061 per part de Ferrovial s'estima que esgotarà els recursos previstos en el pressupost aquest mes de març davant l'increment de les consultes telefòniques per la pandèmia de coronavirus: es va concedir a octubre 2018 per dos anys per valor de 17,6 milions d'euros i es va prorrogar a l'octubre de 2020 per un més per 8,8 milions.





Aquest contracte es va adjudicar abans de la irrupció del Covid-19, que ha incrementat entre un 150 i un 400% la demanda de la consultoria sanitària i no sanitària que ofereix el SEM des d'aquest servei telefònic.





El SEM preveu que en els propers mesos hi hagi un important volum de consultes telefòniques no sanitàries, relacionades amb aspectes com informació sobre la vacunació pel coronavirus, i que la mitjana es pugui situar al voltant de les 18.000 trucades diàries totals --quan es va fallar el vigent concurs es movien al voltant de les 6.000--.





Així, des del SEM han convidat a entre set i nou empreses --les principals que ofereixen aquest tipus de servei de centre d'atenció telefònica - perquè presentin un projecte si així ho desitgen per a aquest procediment d'urgència.





El calendari previst marca que en un mes s'han de fer tots el procés de licitació i adjudicació, a més dels tràmits administratius i judicials que hauran de ser més ràpids però mantenint tots els criteris.





Des del SEM han defensat que una de les condicions que exigiran a les empreses per a aquesta adjudicació és la subrrogació dels contractes amb el personal dedicat actualment al servei telefònic 061 Salut Respon.





Aquesta fórmula de sis mesos més altres sis mesos prorrogables és per evitar que, en cas que el nou concurs per al contracte de gestió de servei telefònic del 061 quedés desert a l'octubre, el servei no es ressenti, segons les mateixes fonts.





DEMANDA





El coronavirus ha incrementat la demanda tant de les consultes sanitàries, que han passat de 3.000 trucades al dia a 5.000 trucades al dia de mitjana amb pics de fins a 10.000 trucades; com de les no sanitàries, que han passat de 500 al dia a 4.000 al dia amb pics de fins a 12.000 al dia.





Des del SEM han destacat que les consultes no sanitàries s'han multiplicat per vuit, de les que han concretat que majoritàriament són per a la realització de tràmits relacionats amb La Meva Salut, la targeta sanitària i la informació del Covid-19, amb una mitjana de 8-10 minuts per trucada.





De fet, al gener de 2020 la consultes sobre La Meva Salut van ser prop de 7.000, sobre la targeta sanitària a prop de 1.500 i les consultes a través del xat prop de 4.200; mentre que al gener de 2021 la consultes sobre La Meva Salut han estat més de 35.500, sobre la targeta sanitària prop de 7.000 i les consultes a través del xat prop de 7.000.