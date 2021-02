Mossos obre investigació per la pèrdua de l'ull d'una manifestant en una protesta per Hasel

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha informat que han obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què va resultar ferida una jove, que ha perdut l'ull, la nit de dimarts a Barcelona durant la manifestació contra el empresonament del raper Pablo Hasel.





@EuropaPress





En una roda de premsa aquest dijous al costat del comissari Joan Carles Molinero, Pere Ferrer ha dit que des de la Direcció General de Mossos lamenten "profundament les ferides" de la jove, que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i serà operada aquest dijous.





Ha destacat la seva voluntat i compromís de "transparència màxima" per aclarir al màxim què va passar davant d'uns fets que van produir una lesió greu.





De moment, ha recalcat que "no hi ha cap conclusió" del que havia passat, després que el Centre de Drets Humans Iridia hagi assegurat que la ferida de la jove va ser per un projectil de foam llançat pels Mossos d'Esquadra.





En aquest sentit, Molinero ha reiterat que el compromís és aclarir què va passar i, si es confirma que la lesió va ser per ús de foam, es mirarà si l'agent concret la va usar seguint el protocol establert.





Ferrer ha assegurat que des de la Direcció General s'han posat en contacte amb la família de la dona ferida i que efectius de l'àrea de mediació dels Mossos van acudir a l'hospital, i s'han posat a la seva disposició per facilitar totes les gestions necessàries.





El director també ha precisat que des del cos han contactat amb el col·lectiu Iridia, que ha demanat col·laboració ciutadana per aclarir els fets, que van ocórrer a la Via Augusta de Barcelona.





TRAÇABILITAT





Preguntat sobre si es podrà determinar si va ser un projectil de foam el que va ferir a la jove, Molinero ha destacat que estan elaborant un informe de traçabilitat de tots els projectils usats en la jornada.





Ha assegurat que els Mossos realitzen informes que permeten saber on s'han fet servir aquests fusells i quantes unitats de projectils es van llançar a una intervenció.





420 PROJECTILS DE FOAM





Així mateix, ha puntualitzat que volen fer la investigació "molt mil·limètricament i quirúrgicament" i que requerirà d'uns dies d'elaboració.





Sobre quants projectils es van usar en les protestes a Catalunya, el comissari Molinero ha indicat que van ser 300 dimarts i 120 dimecres, de manera que "l'ús d'aquesta eina és elevat" per fer front a actituds violentes, segons ell.