VÍDEO: L'ensurt de Merkel a l'adonar-se que no porta mascareta

Angela Merkel (EP)





El Covid-19 ha alterat els hàbits de tots. Fa un any els europeus fèiem broma sobre els ciutadans de països com el Japó, molt acostumats a fer servir mascaretes en espais públics des d'abans que arribés la pandèmia. Ara ens trobem en un altre món, on la màscara s'ha convertit en un complement obligatori per als ciutadans europeus. Però el Covid encara és molt recent, i els "distraccions" dels ciutadans són encara molt freqüents.





És el cas d'Angela Merkel, que s'ha convertit en protagonista a les xarxes socials per la seva reacció a l'adonar-se que no porta mascareta. La cancellera va baixar de l'estrada i va seure al seu escó de diputada i, en un primer moment, estava tranquil·la, possiblement pensant que portava la mascareta posada. Però de cop reacciona, s'espanta, i torna ràpid a l'estrada per recollir el seu protector facial. Sens dubte, una badada amb el qual molts se senten identificats.





Aquí poden veure el vídeo del moment: