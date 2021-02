Escrivá defensa els canvis de l'IMV: "Les bones polítiques no estan escrites en taules de Moisès"

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha defensat les modificacions de la norma que estableix l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i ha criticat que aquestes s'interpretin com un reconeixement que la norma original no estava ben dissenyada: "Les bones polítiques no estan escrites en taules de Moisès".





José Luis Escrivá (EP)





Ho ha dit aquest dijous a la inauguració de l' 'I Congrés sobre el principi de transparència en la contractació predisposada i la seva projecció com a valor transversal en la societat', en què també han intervingut la presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola, Victòria Ortega , i la degana de l'Icab, Maria Eugènia Gay.





Escrivà ha criticat aquesta perspectiva, que ha titllat de molt estreta i poc útil a l'hora d'aproximar-se a les polítiques públiques, ja que aquestes estan permanent subjectes a l'anàlisi dels impactes i són susceptibles de ser millorades: "Les bones polítiques són les que s'adapten a la realitat, la realitat de les dades ".





Ha defensat que des de la posada en marxa en la passada primavera han monitorat el seu desplegament i que, fruit de l'anàlisi permanent, han anat revisant i modulant alguns dels aspectes de la norma perquè la prestació arribi a totes les seves beneficiaris.





Ha explicat que per posar-lo en marxa van aplicar una "avaluació 360 graus" perquè el IMV va ser preavaluat amb dades de l'INE, la Seguretat Social i l'Agència Tributària, el que va contribuir a definir els paràmetres d'aquesta política.





"La mateixa norma que estableix l'IMV obliga a fer un seguiment i avaluació 'ex post' per part de tercers per comprovar en quina mesura s'estan complint els objectius de l'eliminació de la pobresa severa i la igualtat", ha detallat.





TRANSPARÈNCIA





Escrivà ha explicat el cas de l'IMV per il·lustrar com la bona transparència millora les polítiques públiques, ja que és l'avaluació i anàlisi transparent dels resultats el que permet adaptar les normes a la realitat: "La transparència té un poder transformador davant l'avaluació de polítiques públiques ".





Pel ministre, el que explica les diferències de benestar entre les societats és, entre altres coses, la qualitat de govern i tenir una administració professionalitzada amb estructures estables i que tracti de forma igualitària als seus ciutadans.





Ha assenyalat que per aconseguir-ho es considera que la clau és assegurar l'accés de tots els ciutadans a la política i que la societat civil estigui ben articulada, així com que les polítiques s'adoptin amb el millor coneixement possible amb les persones més qualificades.





"El bon govern exigeix de les dues coses. Participació democràtica i coneixement extern són factors complementaris. Sense rigor i anàlisi expert les polítiques públiques acaben tenint efectes indesitjats, consolidant desigualtats i deslegitimant el procés democràtic. Sense participació ciutadana, el coneixement expert s'até necessitats equivocades i corre el risc de desatendre problemes reals de la ciutadania ", ha afegit.





"COLA"





Per materialitzar-lo, Escrivà ha sostingut que la transparència és la "cola" perquè govern eficaç i govern democràtic funcionin conjuntament de forma vigorosa, ja que segons ell la transparència permet que coneixement expert sigui fiscalitzat i orientat a les necessitats socials.





Ha advertit que fins al moment la forma de fiscalitzar l'acció de govern ha tingut un "biaix procedimental", ja que no existeixen pocs organismes que monitoren les administracions, però tots ells estan orientats a valorar els procediments, no els resultats.





"Això genera disfuncionalitats", ha advertit, ja que el resultat són polítiques més orientades a complir amb els estàndards procedimentals que amb els resultats socials de les mateixes, cosa que només veu possible si hi ha una manca de transparència.





"L'avaluació de polítiques públiques necessita transparència perquè avaluadors puguin explorar la riquesa de les dades de l'administració per millorar les polítiques públiques. Per inèrcia, por o incomoditat, les dades no són prou explotats", ha afegit, i advocat per estendre un cultura de la transparència que permeti l'explotació de les dades.