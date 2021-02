La segona nit de disturbis per Hasel a Catalunya deixa 33 detinguts i 12 ferits

La segona nit de disturbis a Catalunya en les manifestacions contra l'empresonament del raper Pablo Hasel ha deixat un balanç de 33 detinguts, 12 ferits, vuit d'ells Mossos d'Esquadra, nombroses destrosses i comerços i establiments saquejats.





Segons el balanç fet aquest dijous en roda de premsa pel director general dels Mossos, Pere Ferrer, i el comissari Joan Carles Molinero, es van cremar en total 135 contenidors i nou vehicles a Barcelona, Lleida i Girona.





Ferrer ha lamentat que es produïssin incidents de caràcter violent a les manifestacions i ha demanat que no es confongui el legítim dret de protesta amb l'ús de la violència: "És un pas que no podem tolerar i que treballem per combatre'l".





En concret, en els incidents a la manifestació de Barcelona, que va arrencar a les 19 hores a Jardinets de Gràcia, amb unes 2.000 persones, hi va haver 12 detencions principalment per desordres, atemptat, robatori amb força i danys.





Segons ha detallat el comissari Molinero, diversos grups d'encaputxats van generar disturbis durant la manifestació, creuant contenidors i cremant-, i alçant barricades primer a la plaça Urquinaona i després estenent-les a diversos carrers de centre de la ciutat.





Durant la nit es van cremar 84 contenidors a la ciutat, vuit motos, es van destrossar 11 comerços, un grup va fer una intrusió a l'Hotel Mandarin, on es van trencar les càmeres de seguretat, i en un concessionari de Rambla Catalunya.





A la ciutat hi va haver deu ferits (quatre d'ells mossos) i també hi va haver un intent d'entrar a l'edifici de la Borsa de Barcelona, al passeig de Gràcia, que va poder ser evitat per efectius antiavalots.





Lleida va tenir com a epicentre de la protesta al centre penitenciari de Ponent, on està empresonat Hasel, que va congregar 600 persones, amb grups que a la fi van protagonitzar incidents com crema de 40 contenidors, destrosses de mobiliari urbà, comerços danyats i un vehicle cremat, amb el resultat de 14 detinguts i un mosso ferit.





A Girona, la manifestació va concentrar a 600 persones i va derivar en incidents al casc antic, amb un balanç d'11 contenidors cremats, un mosso ferit i cinc detinguts, i a Tarragona hi va haver dos detinguts en un intent de tall de la via A-7 .





PREOCUPACIÓ





El director de Mossos ha mostrat la seva preocupació davant les manifestacions violentes i ha expressat que "no és un fenomen únic a Catalunya", que s'ha estès a altres ciutats de la resta d'Espanya.





Ha valorat que aquesta violència en les protestes pot ser fruit de moltes variables, entre elles el cansament per la pandèmia de coronavirus i la fatiga pel context, i que tenen l'origen en "l'espurna" que pot acabar generant un incident major.





"El que hem vist en aquestes últimes hores no és normal", ha valorat, i ha dit que creu que és fruit de moltes variables i que els preocupa que pugui tenir repercussions generant més incidents.





PERFIL





Molinero ha detallat que el perfil dels vàndals és variat, amb edats diferents, alguns organitzats i altres no, que s'infiltren en les protestes amb l'objectiu de causar disturbis.





A la manifestació ha diferenciat el gruix de gent que acudeix de forma pacífica de grups reduïts d'unes entre 50 i 250 persones de perfil violent que fan servir la multitud per camuflar-se i després per poder generar incidents.





Són encaputxats que principalment es dediquen a alçar barricades, cremar contenidors i atacar les línies policials, i els ha descrit com una amalgama de persones violentes i agressives que aprofiten aquest entorn per crear altercats.