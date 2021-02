Hostaleria i comerç s'uneixen per exigir ajudes directes per valor de 12.500 milions

L'hostaleria i el comerç s'han unit en un gran aliança per exigir ajudes "directes compensatòries i urgents" a les administracions per valor de 12.500 milions d'euros per salvar a tots dos sectors, que són dels més afectats per la crisi del coronavirus.





@EuropaPress





En concret, l'aliança estima que les ajudes directes necessàries rondarien els 12.500 milions d'euros, de les quals 8.500 milions d'euros són les que reclama l'hostaleria, mentre que 4.000 milions d'euros correspondrien a al sector del comerç.





Hostaleria i comerç han presentat aquest dijous aquesta gran aliança, en la qual estan presents l'Associació Empresarial del Comerç Tèxtil i Complements (Acotex), Amicca, Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco), Confederació Espanyola de Comerç (CEC), Comertia, Eurelia, Federació Espanyola de Comerciants d'Electrodomèstics (FECE), a més d'Hostaleria d'Espanya i de Marques de Restauració, que representen a bars i restaurants.





"L'objectiu d'aquesta gran aliança està sempre enfocada a la defensa dels interessos de tots dos sectors i per tal d'evitar la destrucció d'empreses, de llocs de treball i el trencament de la cadena productiva", ha explicat la portaveu d'hostaleria i secretària general de Marques de Restauració, Paula Nevado.





D'aquesta manera, l'aliança reitera la necessitat de "ajudes directes compensatòries" pels tancaments i limitacions d'activitat que han provocat en l'actualitat la desaparició a Espanya de 148.000 negocis, unes pèrdues de facturació de 82.000 milions d'euros i que s'hagin destruït mig milió de llocs de treball.





DEMANEN UNA TAULA DE DIÀLEG I MESURES FISCALS, LABORALS I FINANCERES





Nevado ha indicat que aquesta aliança reclama a les administracions un "pla seriós i ben dotat", pel que han sol·licitat al Govern central la constitució de "manera urgent" d'una taula de treball per consensuar les mesures que s'han d'adoptar de "caràcter immediat per salvar a uns sectors que aporten la cinquena part del PIB de país ".





D'aquesta manera, l'aliança d'hostaleria i comerç ha presentat una sèrie de propostes concretes a l'Administració amb una bateria de mesures financeres, laborals, de lloguers i fiscals.





Així, entre algunes d'elles, figuren l'increment del període de carència dels ICO en 12 mesos, ajudes directes en la proporció a la davallada de les vendes respecte a 2019, la prolongació dels ERTO més enllà del 31 de maig, fins a desembre de 2021, la possibilitat de flexibilitzar la plantilla, ajustar els contractes dels lloguers, la reducció temporal de l'IVA per potenciar el consum o exempcions en taxes com l'IBI o les escombraries, entre altres propostes.





"La situació és extremandament greu i demanem una reacció urgent. Som part de la solució i tot passa per regular i coordinar com anem a desescalar aquesta tercera onada. Apel·lem a la sensibilitat del Govern central", ha demanat Paula Nevado, que ha lamentat que les ajudes de les CCAA "arriben amb comptagotes" i que "proporcionalment són irrisòries per sostenir l'activitat".





Per la seva banda, Carlos Moreno, portaveu de al sector del comerç i secretari general de la Federació Espanyola de Comerciants d'Electrodomèstics (FECE), ha recordat que el diàleg amb l'Administració ha estat "permanent des de març" i apel·la a la constitució urgent de la taula de diàleg, perquè es "va tard" amb les ajudes. "No podem esperar un dia més per salvar el teixit de la cinquena part del PIB d'Espanya", ha indicat.





"Ens estem jugant el futur, si l'hostaleria i el comerç funciona, Espanya funcionarà. Fem una crida a la immediatesa en l'escolta, perquè el no prendre mesures està provocant la mort de moltes companyies i la pèrdua de molts llocs de treball", ha recalcat .





D'aquesta manera, el comerç està estudiant i no descarta el interposar demandes col·lectives contra el Govern central i les comunitats autònomes per les pèrdues ocasionades per la crisi sanitària com està fent l'hostaleria.





"Estem analitzant aquesta opció i no descartem prendre mesures com les demandes que està interposant l'hostaleria", ha indicat Moreno, que ha precisat que en els pròxims dies podria haver novetats, perquè la situació en què es troba el sector és "dramàtica" .