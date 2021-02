Naturgy subministrarà energia renovable a tots els centres de Gestamp a Espanya durant 10 anys

Naturgy ha signat un acord amb Gestamp per subministrar energia renovable, a partir de 2022 i durant 10 anys, a tots els centres productius i de R + D del grup de components d'automoció a Espanya, han informat les dues companyies.





Naturgy (EP)









La companyia es converteix així en la primera del sector de l'automoció a Espanya que opera amb electricitat generada de forma totalment renovable. Concretament, Gestamp rebrà un subministrament per una energia equivalent a 203 gigvatios hora (GWh) a l'any procedent d'energia renovable, solar i eòlica, en un acord que inclou la modalitat 'PPA' (acord de compra d'energia, per les seves sigles en anglès ).





Gràcies a aquest acord, el grup multinacional de components d'automoció reduirà les seves emissions a l'atmosfera en 50.000 tones de CO2 a l'any. Això suposa una reducció d'un 13% de la petjada de carboni total deguda a l'ús d'electricitat del grup i una quantitat equivalent al CO2 que absorbeixen 350.000 arbres.





La companyia, que està present en 24 països, compta a Espanya amb el seu major volum de centres. Concretament, de les més de 100 plantes que Gestamp té al món, un total de 21 es troben al país. A més, el grup disposa de dos centres de R + D. L'electricitat consumida a tots aquests centres espanyols suposa el 18% de l'consum del grup a nivell mundial.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, va destacar la importància dels acords com el signat amb Gestamp per "avançar cap a una economia descarbonitzada".





"Naturgy aposta per acords 'win win' que posin en valor la capacitat de les companyies espanyoles i el seu paper clau en la transició energètica", va afegir a l'respecte.





Per la seva banda, el president executiu de Gestamp, Francisco J. Riberes, ha valorat que aquest acord simbolitza "una fita molt important" per a la companyia, ja que forma part d'"una estratègia ambiciosa de sostenibilitat del grup i està emmarcat en el seu objectiu de reducció d'emissions aprovat per la iniciativa Science Based Targets ".