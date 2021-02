Brussel·les expedienta Espanya per no protegir adequadament el Delta del Llobregat

La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció contra Espanya per no haver adoptat mesures suficients per frenar el deteriorament del Delta del Llobregat (Barcelona) provocat per "grans projectes d'infraestructures", com l'expansió de l'aeroport de Barcelona o el port marítim.





Delta de l'Llobregat (EP)





Amb l'obertura de l'expedient aquest dijous, l'Executiu comunitari dóna dos mesos a les autoritats espanyoles per "posar fi a les deficiències" identificades. En cas contrari, amenaça de llançar un ultimàtum o, en última instància, elevar l'assumpte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE).





En particular, Brussel·les insta Espanya a "donar els passos necessaris per a evita un major deteriorament de l'espai Natura 2000 Delta del Llobregat com a conseqüència de l'execució de grans projectes d'infraestructures, com l'expansió de l'aeroport internacional de Barcelona i el port marítim".





En un comunicat, la Comissió Europea ha destacat que els "fràgils ecosistemes lèntics de Delta del Llobregat s'allotgen una excel·lent biodiversitat i juguen un paper crucial en les rutes migratòries de moltes espècies europees d'au" tot i trobar-se "en una de les regions més poblades de la Península Ibèrica ".





Brussel·les emfatitza que les converses amb les autoritats comunitàries per abordar el deteriorament i "mitigar i compensar" el dany causat pels projectes d'infraestructures es remunten a 2013, però les mesures adoptades no han tingut els efectes desitjats.





"Els compromisos adquirits per les autoritats, com l'adopció i aplicació d'un pla especial per a la protecció de les zones naturals i l'entorn de Delta del Llobregat i una extensió de la Zona d'Especial Protecció per a protegir els territoris més adequats per a la conservació de les aus no han tingut un seguiment adequat ", critica l'Executiu comunitari.





En conseqüència, Brussel·les ha enviat a Espanya una carta d'emplaçament, que és la primera etapa dels procediments europeus d'infracció. Si la resposta de les autoritats nacionals no és convincent, la Comissió podria enviar un dictamen motivat, que és l'últim pas abans de portar el incompliment a la Justícia Europea.