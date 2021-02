Facebook restringeix les notícies a Austràlia per una llei que obliga a pagar els editors

Facebook (EP)





Facebook restringirà a partir d'aquest dijous que els usuaris vegin i comparteixin contingut de notícies australianes i internacionals a la seva plataforma, "en resposta a la nova llei de negociació de mitjans proposada per Austràlia".





Segons ha explicat en un comunicat, això fa que els australians no puguin compartir notícies i tampoc permet que altres usuaris del món comparteixin articles d'editors australians.





La proposta legislativa australiana proposa que les empreses tecnològiques paguin els editors quan els usuaris publiquin els seus articles, en compensació pel valor que generen les seves peces en les plataformes digitals. Altres grans companyies tecnològiques, com a Google, també han amenaçat amb marxar d'Austràlia si el projecte de llei segueix endavant.





El director general de Facebook Austràlia i Nova Zelanda, William Easton, ha assegurat que "la llei proposada malinterpreta fonamentalment la relació entre" Facebook i els editors que fan servir la plataforma per compartir notícies.





Així, el Govern els ha abocat a una "dura" elecció: "complir amb una llei que ignora les realitats d'aquesta relació, o deixar de permetre contingut de notícies" en els seus serveis a Austràlia. Amb el cor en un puny, triem l'últim", ha dit.





Facebook ha tornat a insistir que els editors australians es beneficien quan es comparteixen les seves històries en la plataforma. Amb aquesta decisió, la plataforma també ha tancat algunes pàgines governamentals, com les de Salut dels estats, on es comparteixen actualitzacions sobre la situació del coronavirus, o com la de l'Oficina de Meteorologia, que ofereix actualitzacions sobre catàstrofes.





També s'han bloquejat algunes pàgines de la Policia, dels bombers i d'altres administracions públiques. "Com que la llei no ofereix una orientació clara sobre la definició de contingut noticiable, hem adoptat una definició àmplia per respectar la llei tal com està redactada. No obstant això, revertirem qualsevol pàgina que es vegi afectada distretament", segons Facebook.





MINISTERI DE COMUNICACIONS





Per la seva banda, el ministre australià de Comunicacions, Paul Fletcher, ha assegurat que la credibilitat de Facebook com a font de notícies "ha de ser qüestionada", segons recull la cadena de televisió local ABC News.





Fletcher ha advertit que, després de la decisió de la companyia, el contingut del lloc ara provindrà de grups sense capacitats de verificació o polítiques editorials estrictes.





El Govern d'Austràlia i Facebook han estat en contacte després de la creixent escala de conflictes arran de la iniciativa legislativa. De fet, el fundador de la plataforma, Marck Zuckerberg, i el tresorer australià, Josh Frydenberg, han mantingut una conversa aquest dijous.





Sobre aquest tema, Frydenberg ha destacat que ha estat una conversa "molt cordial i constructiva": "Volem que romanguin a Austràlia, però també volem que paguin pel contingut original".





L'anomenat Codi de Negociació dels Mitjans de comunicació va ser presentat al Parlament australià al desembre, i preveu imposar multes a aquells que no paguin per compartir contingut dels editors.