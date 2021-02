Alliberen a una dona a Alacant que portava un any tancada en un garatge

Agents de la Guàrdia Civil d'Alacant han alliberat una dona d'origen algerià que portava més d'un any retinguda contra la seva voluntat en el garatge d'un habitatge d'Agost, on realitzava tasques domèstiques sense rebre cap sou. La víctima va ser enganyada per portar-la a Espanya, vivia en condicions "infrahumanes" i estava desnodrida.





En aquesta operació, batejada com 'Zenata', els efectius de la Guàrdia Civil han detingut un matrimoni també d'origen algerià com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat . Sembla que la dona havia estat enganyada per venir a Espanya amb la promesa de proporcionar un lloc de treball que l'ajudés a obtenir un permís de residència.





La investigació va començar arran del testimoni d'un ciutadà, que va acudir a la Guàrdia Civil per explicar que una dona estava tancada en contra de la seva voluntat des de feia més d'un any en una casa de la localitat d'Agost. Segons el relat d'aquesta persona, la dona podria trobar-se en greu perill per a la seva salut i la seva seguretat.





Sembla que va ser la víctima qui, en un moment donat, va aconseguir comunicar-se a través d'Internet amb un familiar, a què li va explicar el que estava passant, i aquest va iniciar els passos necessaris per demanar auxili.





Davant la gravetat dels fets, els agents de la Guàrdia Civil que presten servei de Seguretat Ciutadana a la localitat de Novelda van posar en coneixement de l'Equip de Dona-Menor (EMUME) de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Alacant que ha passat.





Fruit de les investigació, la Guàrdia Civil va descobrir que el matrimoni presumptament havia portat a la víctima sota engany, aprofitant-se de la seva situació de necessitat i precarietat, amb la promesa d'oferir-li un contracte de treball en les tasques de la llar, que li permetria sol·licitar la seva permís de residència a Espanya. Però un cop al país, li van retirar el passaport i la van allotjar al garatge de l'habitatge en la qual residien.





ESTADA SENSE VENTILACIÓ I AMB CABLES





Així, el matrimoni, en unes condicions d'habitabilitat "infrahumanes", van posar un llit i van improvisar un lavabo. L'estada no comptava amb cap tipus de ventilació i el cablejat de subministrament elèctric de l'habitatge, al descobert, creuava l'estada penjant de sostre.

En aquestes circumstàncies sembla que els ara detinguts feien treballar a la dona sense descans durant els set dies de la setmana, ocupada en les diferents tasques de la llar de l'habitatge. El sou promès mai es va arribar a materialitzar.





Segons ha detallat la Guàrdia Civil, en comptades ocasions la víctima sortia a l'exterior, però sempre acompanyada per garantir-se que no optés per escapar.





DESNUTRICIÓ i desmais





A l'arribada dels agents, la víctima presentava un evident estat de desnutrició. En les seves declaracions, va afirmar que havia estat tancada durant més d'un any i que, tot i haver patit diversos desmais a causa de la manca d'aliment, li havien negat en tot moment ser atesa per un metge.





A més, va assegurar que l'escassetat de menjar era tal que des que va ser privada de la seva llibertat, i després del seu alliberament, havia baixat de pes més de 20 quilograms.





UN MATRIMONI QUE RESIDEIX PER TEMPORADES A ESPANYA





Els presumptes autors són un matrimoni d'empresaris d'origen algerià que resideix per temporades a Espanya, ell de 50 anys i ella de 44. Durant l'últim any havien romàs de manera continuada a Espanya amb motiu de l'estat d'alarma decretat, per frenar l'avanç de la pandèmia.





Se'ls imputen un delicte de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral, un delicte de detenció il·legal i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de Novelda i han quedat en llibertat vigilada, amb càrrecs.





La dona alliberada ha estat posada en contacte amb una Organització No Governamental sense ànim de lucre, d'ajuda a les víctimes del tràfic de persones. En l'actualitat es troba residint en una casa d'acollida en la qual es recupera del que ha passat.