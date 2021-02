A presó per robar a dues gasolineres de Lliçà

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de febrer a un home per presumptament cometre robatoris en dues gasolineres a Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall (Barcelona), que ha ingressat a la presó.













Segons un comunicat, l'agressor utilitzava el mateix 'modus operandi' en tots els casos: entrava dins el local fent veure que volia comprar algun producte de la botiga, esperava que no hi hagués cap client i quan veia que el treballador estava sol, treia una arma blanca per intimidar, demanava els diners de la caixa registradora i fugia.





Els dos robatoris van succeir en dos dies diferents en la mateixa franja horària i proximitat, fet que va alertar els agents i van iniciar una investigació que va permetre identificar i localitzar el presumpte atracador.





El van detenir mentre pujava al seu vehicle, i en el registre van trobar amagades roba i l'arma utilitzada per cometre els robatoris.





L'home va passar a disposició judicial el passat 13 de febrer, i el jutge de guàrdia de Granollers (Barcelona) va decretar el seu ingrés a presó.