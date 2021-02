Ana Rosa esclata contra Pablo Iglesias: "A mi em trien cada minut perquè no hi ha res més democràtic que el comandament a distància"

Les últimes paraules de Pablo Iglesias al Congrés dels Diputats ha provocat una contundent resposta d'Ana Rosa. La periodista no s'ha pogut mossegar la llengua al veure com el vicepresident de el Govern demana insistentment un control democràtic sobre la premsa i, d'altra banda, defensa la llibertat d'expressió i el vandalisme.













La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha arrencat el programa afirmant: "Podem demana l'indult d'una persona que defensa l'assassinat".





I ha volgut contestar al seu programa a Pablo Iglesias: "A mi em trien cada minut, a tu et va nomenar Pedro Sánchez" després de les paraules de el vicepresident al Congrés dels Diputats: "Esglésies exigeix al Congrés la Mordassa amb els mitjans de comunicació crítics perquè diu que tenen més poder que ell ".





Ha volgut afegir Quintana sobre el de Podem: "Ell assegura que els ciutadans no tenen cap control democràtic sobre la premsa i que als polítics els tria el poble cada quatre anys. Senyor Iglesias, a mi em trien cada dia, cada hora i cada minut, no hi ha res més democràtic que el comandament a distància ia vostè l'ha triat com a vicepresident Pedro Sánchez ".





