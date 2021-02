El Projecte Respond cerca voluntaris per estudiar l'impacte emocional d'aquesta pandemia en els professionals

Des de l'inici de la pandèmia, els professionals dels centres sanitaris han estat exposats a una enorme pressió assistencial, al risc de contagi i a unes condicions de feina molt complexes, fet que ha pogut provocar alts nivells d'estrès, malestar psicològic i reduccions del grau de benestar en general.













Per donar resposta a aquesta necessitat, ha nascut el projecte Respond (Improving the preparedness of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic).





Els resultats d'aquest estudi permetran proporcionar a les autoritats sanitàries les eines adients per millorar la salut mental i el benestar emocional dels professionals, i poder aplicar-les en futures pandèmies.





Respond és un estudi d'investigació a escala internacional, finançat per la Unió Europea, en el qual participen 13 universitats i centres de recerca d'arreu d'Europa, entre els quals hi ha el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.





En la primera fase del projecte Respond, es necesita identificar i descriure els problemes prioritaris de salut mental i psicosocial dels professionals de l'àmbit de la salut que han desenvolupat la seva tasca en primera línia i s'han vist afectats per la pandèmia de la COVID-19.





És per aquest motiu que desde el Parc Sanitari Sant Joan de Deú busquen voluntaris que vulguin participar en aquesta primera fase del projecte i que compleixin aquestes condicions:





Haver estat en actiu durant la primera onada de la COVID-19 Formar part d'algun dels següents collectius: Personal sanitari (col·lectiu de metges, d'infermeria i auxiliars d'infermeria) Treballadors dels centres d'atenció primària Zeladors Administratius dels centres hospitalaris o d'atenció primària Serveis d'emergència Autoritats sanitàries locals









Per aconseguir-ho, farem una entrevista virtual a cada voluntari de 35-40 minuts de durada (horari a convenir), en la qual la confidencialitat de les seves dades estarà garantida en tot moment.





Qualsevol que vulgui participar o més informació cal escriure al correu:

nosaltres: a.monistrol@pssjd.org