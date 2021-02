El CIS manté al capdavant al PSOE, ampliant a 12 punts el seu avantatge amb el PP, que perd dos punts en un mes

Pedro Sánchez (EUROPA PRESS)





El Baròmetre d'opinió realitzat al febrer pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté al capdavant al PSOE amb una estimació de vot del 30,7% i ampliant a gairebé dotze punts el seu avantatge sobre el PP, que es queda en el 18, 8% després de baixar gairebé dos punts en un mes.





En tercer lloc se situa a Vox, amb un 13,6%, mig punt més que en el mes anterior, seguit d'Unides Podem amb el 11,2%. Ciutadans repeteix en la cinquena posició amb el 9,3%, el mateix percentatge que al gener.





L'enquesta, basada en 3.869 entrevistes telefòniques a ciutadans de 1.240 municipis de 50 províncies, es va realitzar entre els dies 3 i 11 de febrer, en plena campanya de les eleccions catalanes.





UN DE CADA CINC JA APOSTA PEL PSOE





Si les eleccions generals fossin demà mateix, ja hi ha un 21,6% d'enquestats que avança el seu vot al PSOE, molt per sobre de la intenció de vot directa de PP (11,5%), de Unides Podem (7,7% ) o de Vox (7,3%). Això sí, també hi ha un 16,1% de entrevistat que no té el seu vot decidit i un 11,8% que assegura que no votaria.





En funció del conjunt de l'enquesta, la conclusió el CIS és que el PSOE guanyaria les eleccions i atorga als socialistes una estimació de vot del 30,7%, que és el mateix percentatge que calculava fa un mes i dos punts per sobre de l' el 28% amb el qual va guanyar les últimes eleccions generals.





A més, el PSOE s'amplia a 11,9 punts s avantatge sobre el PP, perquè els de Pablo Casado compten ara amb una estimació de vot del 18,8%, gairebé dos punts menys que el mes anterior i que en les generals de 2019.





En els dies de la campanya catalana qui puja al CIS és Vox, a què ara s'atribueix una estimació de vot del 13,6%, sis dècimes menys que el mes anterior, però encara per sota del 15% de les últimes generals.





LES POLÈMIQUES D'ESGLÉSIES NO FAN MELLA A PODEM





I enmig de les tensions en el Govern i les polèmiques per les paraules de Pablo Iglesias qüestionat la plena normalitat de la democràcia espanyola, també millora els seus registres Unides Podem, que s'anota al febrer una estimació de vot del 11,2%, mig punt més que el mes anterior. Això sí, segueix per sota del 12,84% amb què es va quedar com a quarta força amb 35 diputats.





Per la seva banda, Ciutadans repeteix el seu registre de gener, un 9,3%, que ja va ser una caiguda d'una mica més d'un punt respecte a desembre. No obstant això, està millor que en les últimes generals, quan es va quedar amb 10 diputats i el 6,8%.





Per blocs, la suma dels dos partits de govern de coalició torna a superar els tres partits d'oposició de centre i la dreta, amb un 41,9% de PSOE i Unides Podem davant el 41,7% del PP, Vox i Ciutadans.





D'altra banda, el socialista Pedro Sánchez segueix sent el líder polític més ben valorat, amb una nota mitjana de 4,3 punts, molt per davant de la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que es queda amb 3,8. Darrere figuren Pablo Casado (PP) i Pablo Iglesias (Podem), amb notes de 3,3 i 3,1 punts, respectivament, i tanca Santiago Abascal, de Vox, amb 2,6 untos.





A més, Sánchez és el preferit per presidir el govern, amb un 26% d'enquestats que el trien davant el 9% que nomena a Casado. També hi ha un 26,2% que tenen molta o bastant confiança en el líder del PSOE davant d'un 70% que desconfien, millors dades que els del president de PP, que genera desconfiança en el 85%.