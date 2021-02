L'OMS assegura que la variant sud-africana es pot controlar amb les restriccions habituals

La doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha ressaltat que la variant sud-africana es pot controlar amb "mesures eficaces de Salut Pública" tot i que posseeixi major transmissibilitat, tal i com ha demostrat Sud-àfrica.





En roda de premsa aquest dijous des de Ginebra (Suïssa), Van Kerkhove ha apuntat que, per l'evidència científica disponible fins al moment, no s'ha observat "cap canvi en la presentació o la gravetat de la malaltia ni canvis en la mortalitat hospitalària amb aquesta variant.





De la mateixa manera, i malgrat que alguns estudis mostren reduccions en l'eficàcia de la vacuna, ha ressaltat que "la capacitat per detectar les variants no sembla haver canviat". A la qüestió, la directora de Immunització de l'OMS), Kate O'Brien, ha celebrat que les vacunes segueixen sent eficaços tot i les noves variants, tot i que "a un nivell inferior que en els entorns sense aquestes variants".





Per a aquesta experta, "la conclusió és que hem de seguir amb la vacunació com més aviat millor". "Cal fer tot el possible per reduir la transmissió, perquè com més es transmetin aquests virus, més probabilitats hi haurà que es produeixin mutacions addicionals, i més probabilitats hi haurà que sorgeixin problemes relacionats amb la reducció de l'impacte de les vacunes", ha insistit.





Sobre l'assaig d'AstraZeneca a Sud-àfrica, que ha mostrat una menor eficàcia d'aquesta vacuna contra la variant sud-africana, O'Brien ha dit que la certesa dels resultats és "bastant" baixa perquè es tractava d'un assaig petit que "no estava dissenyat per determinar l'eficàcia de la vacuna contra la variant sud-africana ".





"A més, aquest assaig clínic no va incloure a ningú que tingués una malaltia greu", ha afegit, la qual cosa, al seu judici, és una limitació important, ja que la vacuna d'AstraZeneca podria tenir encara potencial per reduir la malaltia greu.