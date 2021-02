Liberalitzar les vacunes? L'OMS llança un manifest per aconseguir que ningú es quedi enrere

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha tornat a reclamar a les companyies farmacèutiques que comparteixin els seus "coneixements" sobre les vacunes contra el coronavirus amb el grup d'accés a la tecnologia de l'OMS per "ampliar la fabricació de vacunes i augmentar dràsticament el subministrament mundial de vacunes ".





Vacuna contra el Covid-19 (EP)





Així consta en una declaració, sota el nom "Equitat en les vacunes", que l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides llançarà aquest divendres, segons ha avançat en roda de premsa des de Ginebra (Suïssa) el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus .





Grups de treballadors sanitaris, organismes internacionals, grups religiosos, moviments juvenils, organismes esportius i atletes han signat aquest declaració sobre l'equitat de les vacunes. Així, exigeix l'actuació de diversos grups. En primer lloc, fa una crida als líders polítics perquè "augmentin les contribucions a l'mecanisme COVAX i comparteixin les dosis amb COVAX, paral·lelament al seu propi desplegament nacional de vacunes".





També reclama als organismes reguladors que accelerin els processos d'aprovació de la vacuna COVID-19 "de manera segura i eficaç". Als ministeris de Sanitat, se'ls insta a col·laborar amb l'OMS i altres organismes per "invertir en els seus sistemes d'atenció primària i preparar-los per a la distribució de les vacunes als treballadors sanitaris, i per a desenvolupar sistemes de dades sobre el subministrament, la distribució i l'acceptació de les vacunes ". Finalment, als Governs, els reclama garantir que les vacunes "es distribueixin gratuïtament al punt d'atenció, sense risc de dificultats econòmiques, començant pels treballadors sanitaris".





"L'equitat en les vacunes és especialment important per als grups fràgils i vulnerables, i per als petits estats insulars, com els del Pacífic i el Carib, que tenen una població petita i poden no rebre vacunes perquè tenen menys poder de negociació que els països grans. el ritme rècord de desenvolupament de la vacuna demostra que on hi ha voluntat, hi ha un camí. Si la gent de tot el món exigeix equitat en l'accés a la vacuna, es pot fer ", ha assenyalat Tedros.





El màxim mandatari de l'organisme sanitari internacional ha recordat que a principis d'any va fer una crida per garantir que la vacunació del personal sanitari estigués en marxa en tots els països en els primers 100 dies de l'any. "Demà es compleix la meitat de l'termini i hem avançat, però encara no hem arribat a la meta. Amb la inclusió en la llista d'ús d'emergència de 2 versions de la vacuna d'AstraZeneca, COVAX està a punt per desplegar les vacunes i està esperant que diversos fabricants compleixin els seus compromisos. El món està més a prop de complir la promesa de l'equitat de les vacunes ", ha ressaltat.





D'altra banda, l'OMS ha llançat aquest dijous el Pla Estratègic de Preparació i Resposta (SPRP, per les sigles en anglès) per 2021 contra el coronavirus, amb sis objectius: suprimir la transmissió; reduir l'exposició; contrarestar la informació errònia i la desinformació; protegir els vulnerables; reduir la mort i la malaltia; i accelerar l'accés equitatiu a noves eines, incloses les vacunes, els diagnòstics i els tractaments.





La necessitat financera per complir aquests objectius és de 1.960 milions de dòlars, inclosos 1.200 milions de dòlars per al component de l'OMS de l'Accelerador de vacunes i proves diagnòstiques. Així mateix, 643 milions de dòlars es destinaran a donar suport a les persones que necessiten ajuda humanitària en entorns fràgils, conflictius i vulnerables.





El SPRP també reconeix la necessitat d'integrar plenament la resposta a l'COVID-19 en la planificació dels programes de salut i desenvolupament. "El finançament completa no és només una inversió en la resposta a COVID-19, sinó que és una inversió en la recuperació global i en la construcció de l'arquitectura per preparar, prevenir i mitigar futures emergències sanitàries", ha apuntat Tedros.





Amb una petició de 1.700 milions de dòlars, el primer Pla va tenir una resposta "sense precedents". "Amb el suport dels Estats membres i els donants, vam recaptar 1.580 milions de dòlars, més del 90 per cent dels quals es van assignar a països i regions, aconseguint un finançament vital per als que estan a primera línia de la pandèmia de COVID- 19 i donant suport a la tasca científica i tècnica fonamental de l'OMS. També va permetre a l'OMS i als nostres socis enviar milions de proves i articles d'equip de protecció personal, i donar suport milers de llits d'UCI a tot el món ", ha celebrat.





De la mateixa manera, ha esgrimit que amb el primer pla es van desplegar 191 equips mèdics d'emergència, es van recolzar estudis seroepidemiològiques a 58 països i es van oferir 150 esdeveniments de formació 'online', arribant a 4,7 milions de participants.