La CUP i Junts es reuneixen per abordar possibles pactes

La CUP i Junts han mantingut aquest dijous una primera trobada per abordar possibles pactes després de les eleccions del 14 de febrer en què els 'cupaires' han exigit "aturar la repressió i un gir de 180 graus en les polítiques de seguretat per poder donar continuïtat a les converses de qualsevol possible acord "per formar Govern.





Laura Borràs (EP)













En un comunicat, la CUP ha demanat canvis profunds en les polítiques de la Generalitat en la pròxima legislatura així com que pari "de manera immediata la repressió contra les mobilitzacions d'aquests dies" a Catalunya derivades de l'empresonament del raper Pablo Hasel, fins al punt que reclamen la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Sàmper.





També asseguren que la reunió no ha servit per avançar molt més enllà, ja que la visió de les polítiques de seguretat representen "un clar escull que dificulta l'entesa entre els dos projectes".





La visió de la trobada amb la CUP de la formació de Puigdemont és un tant diferent i en un comunicat expliquen que tots dos partits han coincidit a veure el resultat com "una oportunitat històrica per a conformar un Govern que avanci en la resposta social del conflicte entre Catalunya i Espanya ".





Es tracta de la primera reunió entre Junts i la CUP, després que aquests últims ja es reunissin dimecres amb ERC per explorar possibles enteses de legislatura.