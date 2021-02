Qui és qui en el nou Comitè d'Organització de CaixaBank

El consell d'administració de CaixaBank ha proposat en la reunió d'aquest dijous una nova composició de l'comitè de direcció, que estarà presidit per l'actual conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, en el marc del projecte de fusió amb Bankia.









@CaixaBank









Aquesta proposta, en la qual Gortázar es manté com el primer executiu de CaixaBank, s'elevarà al consell d'administració resultant de la fusió amb Bankia, ha explicat en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Tal com es va indicar en el projecte de fusió, l'entitat resultant de la fusió estarà presidida per l'actual president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, un cop sigui designat el nou consell d'administració de CaixaBank.

















@CaixaBank





Gortázar ha destacat que aquest nou equip és el que l'entitat necessita per fer front als grans reptes als que el sector s'enfrontarà en els propers anys.





UNA FUSIÓ QUAN MÉS AVIAT MILLOR





José Ignacio Goirigolzarri ha mostrat el seu desig que "la fusió es materialitzi com més aviat millor i que el nou equip comenci a treballar unit en el projecte que dóna lloc a la major entitat financera a Espanya".





Per la seva banda, Gonzalo Gortázar ha destacat que "aquest nou equip és el que l'entitat necessita per fer front als grans reptes als que el sector s'enfrontarà en els propers anys".

Es preveu que la fusió es materialitzi durant el primer trimestre del al 2021 -un cop rebudes totes les autoritzacions reguladores pertinents- i que la integració operativa entre les dues entitats s'executi abans de finalitzar 2021.





El projecte comú de fusió va ser aprovat per àmplia majoria en les Juntes Generals d'Accionistes de CaixaBank i de Bankia, que van tenir lloc a principis de desembre de 2020. Les Juntes Generals de CaixaBank i de Bankia van aprovar els punts de l'ordre del dia amb un suport superior al 99% en tots ells.





QUI ÉS QUI EN AQUEST NOU COMITÈ DE CAIXABANK













Juan Antonio Alcaraz García és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juny de 2011. També exerceix com a president de CaixaBank Payments & Consumer, President de Imagin i membre de Consell d'Administració de SegurCaixa Adeslas, a més de ser President de l'Associació Espanyola de Directius . Nascut a Madrid el 1961, és llicenciat en Ciències Empresarials per CUNEF (Universitat Complutense de Madrid) i Màster en Direcció d'Empreses per l'IESE. Es va incorporar a "la Caixa" al desembre de 2007, i en el seu actual càrrec com a director general de Negoci és responsable de Retail Banking i totes les àrees relacionades amb Customer Experience i Specialized Consumer Segments. Prèviament va ser director general de Banc Sabadell (2003 - 2007) i subdirector general del Santander i Central Hispano (1990-2003).













Xavier Coll Escursel és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juny de 2011 i, actualment, és director general de Recursos Humans i Organització. Nascut a Granollers el 1956, és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona i Màster en Administració d'Empreses (MBA) per la Universitat de Chicago i en Salut Pública (MPH) per la Johns Hopkins University. Abans d'incorporar-se a "la Caixa" l'any 2008 com a Director Executiu de RRHH i membre del Comitè de Direcció, comptava amb més de 30 anys de trajectòria en l'àmbit internacional de la salut, en banca i en el sector financer, destacant els seus càrrecs com Director del Gabinet de President i Vicepresident de RRHH al Banc Mundial i com a Director de RRHH al Banc Europeu d'Inversions. Coll deixarà el seu càrrec l'1 de gener de 2022, data en la qual s'incorporarà David López en aquesta posició.





















Jordi Mondéjar López és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juliol de 2014 i director general de Riscos des 2016, a més de membre de Consell d'Administració de Sareb i president no executiu de Building Center. Nascut a Darmstadt el 1968, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Prèviament a la seva incorporació a "la Caixa" l'any 2000, on ha assumit diferents responsabilitats fins a arribar a ser el màxim responsable en l'àmbit de Riscos, va treballar a Arthur Andersen i Cia. desenvolupant activitats pròpies de l'auditoria de comptes, especialitzat en el sector d'entitats financeres i regulades.









Iñaki Badiola Gómez és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de gener de 2019 i actualment Director Executiu de Corporate and Institutional Banking & International Banking. Nascut a Madrid el 1967, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i Màster en Administració d'Empreses (MBA) per l'Institut d'Empresa. Amb anterioritat al seu actual càrrec, va ser Director Executiu de Corporate Institutional Banking i director corporatiu de Finançament Estructurat i Banca Institucional. Prèviament a la seva incorporació a CaixaBank, comptava amb una trajectòria de més de 20 anys en l'àrea financera, desenvolupada en empreses de diferents sectors com el tecnològic (EDS), la distribució (ALCAMPO), l'administració pública (GISA), el transport ( IFERCAT) i en Real Estate (Harmonia).













Matthias Bulach és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de novembre de 2016 i actualment Director Executiu d'Intervenció, Control de Gestió i Capital. Nascut a Schramberg el 1976, és llicenciat en Ciències Econòmiques (1997-2002) per la Universitat de Sankt Gallen (Suïssa) i Master of Business Administration de la IESE Business School. Abans d'exercir el seu actual càrrec va ser director corporatiu de Planificació i Capital de CaixaBank, i prèviament director de l'Oficina d'Anàlisi Econòmica de "la Caixa". També va ser Sènior Associate de McKinsey & Company a projectes internacionals i de l'àmbit financer. Actualment membre de Consell de Vigilància a Erste Group Bank AG i conseller a CaixaBank Asset Management SGIIC SA, a CaixaBank Payments & Consumer i en BuildingCenter SA













Luis Javier Blas Agüeros és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de febrer de 2020 i Director Executiu de Mitjans, així com President de CaixaBank Facilities Management, SA , administrador únic de Silc Immobles, SA i President i Conseller Delegat de Silk Aplicacions, SLU Nascut a Madrid el 1966, és llicenciat en Dret per la Universitat d'Alcalá d'Henares. Així mateix, té un AMP per ESE Business School (2013), Programa Corporatiu INSEAD-BBVA (2006), PGD IESE-BBVA (2003) i Nova Economia IESE (2002). El 2020 s'incorpora a CaixaBank després de dues dècades de carrera professional en el grup BBVA, en els anys més recents com Head of Engineering & Data i membre de Comitè de Direcció de BBVA Espanya. Prèviament havia assumit funcions executives en BBVA Xile i diferents filials de Grup.

















Manuel Galarza Pont és membre del Comitè de Direcció de Bankia des de gener de 2019. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Premi extraordinari de la llicenciatura. Programa d'Alta Direcció d'ESADE. Membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes. Ha format part de l'equip docent de diversos programes d'alta direcció i MBA, entre els quals destaca ESADE. El 1994 inicia la seva carrera professional a Arthur Andersen on va ocupar diferents llocs fins que el 2006 va assumir la posició de director de Consultoria. El 2008 és nomenat Conseller Delegat de BISA, holding industrial els accionistes van ser Bancaixa, Deutsche Bank i el Grup Guggenheim. Des de gener 2011 ha ocupat diversos llocs de responsabilitat a Bankia, des de la Direcció de Participades Industrials i la Direcció Corporativa de Riscos Majoristes en el període 2011-2014 a la Direcció Territorial de Madrid Est en 2015-2018.En 2018 és nomenat director corporatiu de Riscos de Crèdit i President de l'Comitè de Riscos. En gener 2019 és nomenat director general adjunt de Riscos de Crèdit. Manuel ha estat conseller de companyies cotitzades i no cotitzades, entre les quals destaca Iberia, Realia, Metrovacesa, NH, Deoleo, Globalvía i Caser.













Maria Luisa Martínez Gistau és membre de Comitè de Direcció de CaixaBank des de maig de 2016. És llicenciada en Història contemporània per la Universitat de Barcelona i en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un PADE de l'IESE. Es va incorporar a "la Caixa" el 2001 per dirigir la relació amb els mitjans de comunicació. En 2014 va ser nomenada directora corporativa de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank. Des 2016 és Directora Executiva amb responsabilitat sobre les mateixes àrees. És presidenta d'Autocontrol (organisme de referència en l'autoregulació de la indústria publicitària a Espanya), presidenta de Dircom Catalunya (associació professional que agrupa directius i professionals de la comunicació d'empreses, institucions i consultores) i Vicepresidenta de Corporate Excellence i Fundacom.













Javier Pano Riera és membre de Comitè de Direcció de CaixaBank des de l'octubre de 2013 i actualment Director Executiu de Finances (CFO), dirigint les àrees de Markets (trading books), d'ALM (banking books) i de Relació amb Inversors. És President de l'ALCO i responsable de la gestió de la liquiditat i funding majorista. Nascut a Barcelona el 1962, és llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d'Empreses per ESADE. Va exercir diverses responsabilitats en Croissant Express i Gesindex, SGIIC fins a la seva incorporació a "la Caixa" el 1993. Des 2017 exerceix de vocal de Consell d'Administració i membre de la Comissió de Riscos de Banc BPI, SA, i des de juny de 2018 és vocal de el Consell d'Administració i membre de la Comissió de Nomenaments de Cecabank, SA





Marisa Retamosa Fernández és membre de Comitè de Direcció de CaixaBank des de gener de 2019 i actualment Directora Executiva d'Auditoria Interna. Nascuda a Barcelona el 1971, és Llicenciada en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb Certificació CISA (Certified Information System Auditor) i Certificació CISM (Certified Information Security Manager) acreditades per l'Associació Internacional ISACA. Es va incorporar a "la Caixa" l'any 2000, i ha ocupat càrrecs de directora corporativa de Seguretat i Govern de Mitjans de CaixaBank i Directora d'Àrea de Seguretat i Control de Servei en Serveis Informàtics, així com el de Directora de l'Àrea d'Auditoria de Mitjans de el Grup CaixaBank. Prèviament va treballar a Arthur Andersen, desenvolupant activitats pròpies d'auditoria de sistemes i processos, així com consultoria de Riscos.

















Eugenio Solla Tomé és membre de Comitè de Direcció de Bankia des de gener de 2019. És Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses pel Col·legi Universitari d'Estudis Financers (CUNEF), màster en Gestió d'entitats de crèdit a la UNED i Executive MBA a IESE . En els inicis de la seva carrera professional va desenvolupar la seva activitat en entitats com el Banc d'Espanya, Argentaria i Arthur Andersen (posteriorment BearingPoint Espanya). El 2004 es va incorporar a Caixa d'Estalvis d'Àvila com a director d'Organització, càrrec que va ocupar fins a 2009, quan va passar a exercir la funció de coordinador d'Integració a Bankia. El 2011 va entrar a formar part de el Gabinet de Presidència de Bankia com a director de Coordinació Estratègica i Anàlisi de Mercat per, un any més tard, convertir-se en director de Gabinet. Entre 2013 i 2015, va ser nomenat director corporatiu de Màrqueting de l'entitat i, al juliol de 2015, director corporatiu del Territorial Madrid Nord.













Javier Valle T-Figueres és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de gener de 2019 i Conseller Director General de VidaCaixa, l'entitat asseguradora líder a Espanya. Nascut a Barcelona el 1969, és llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Administració d'Empreses per ESADE, i compta també amb el títol de Community of European Management School a HEC París. És Vicepresident, membre de l'Comitè Executiu i de el Consell directiu d'Unespa, la patronal de el sector assegurador, i Conseller d'ICEA. En els últims anys ha desenvolupat la seva carrera professional com a director general a Bansabadell Vida, Bansabadell Seguros Generales i Bansabadell Pensions, i també ha estat conseller delegat de Zurich Vida. En el Grup Zurich va ser CFO d'Espanya i Director d'Inversions per a Espanya i Llatinoamèrica.

















Óscar Calderón de Oya és Secretari General des de 2014 i, des de 2017, Secretari del Consell d'Administració de CaixaBank. Nascut a Barcelona el 1971, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Advocat de l'Estat (Promoció 1998). Anteriorment, ha estat Advocat de l'Estat a Catalunya (entre 1999 i 2003), Advocat de la Secretaria General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ( "la Caixa") (2004), així com vicesecretari del Consell d'Administració d'Inmobiliaria Colonial , SA, Secretari de Consell de Banc de València i vicesecretari de el Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ( "la Caixa"). Va ser Patró i Vicesecretari de la Fundació "la Caixa" fins a la seva dissolució en 2014, així com a Secretari del Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa" fins a octubre de 2017.













David López Puig és membre de Comitè de Direcció de Bankia des de gener de 2019. És Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Les Palmes de Gran Canària. Ha treballat en empreses tant d'àmbit local com multinacional, destacant la seva etapa a Arthur Andersen. El 2001 s'incorpora a La Caja de Canarias com a director de Recursos Humans i Sistemes. A l'any següent, va ser nomenat subdirector general i director comercial de la Caixa Insular d'Estalvis de Canàries. El 2011, un cop integrada La Caixa Insular a Bankia, va ser nomenat adjunt a la Direcció Comercial i, posteriorment, director comercial de Canàries. Entre 2012 i 2015, va ser director territorial de Canàries i, des de juliol de 2015, va ser Director Territorial de Madrid Sud-oest. Des de gener de 2019 és director general adjunt de Persones i Cultura i president de l'Comitè de Relacions Laborals de CECA (en març 2019). David López Puig s'incorporarà a l'Comitè de Direcció l'1 de gener de 2022, data en la que deixarà el seu càrrec Xavier Coll Escursell, director general de Recursos Humans.