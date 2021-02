Cs portarà a votació una moció perquè el Govern respecti la llibertat de premsa i no la controli

Ciutadans portarà a votació el dimecres que ve al Ple de Congrés una moció per instar el Govern a respectar la llibertat de premsa i no intentar controlar els mitjans de comunicació, després de la interpel·lació que va dirigir aquesta setmana al vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, a què va acusar de pressionar la premsa per tapar les "misèries" de Podem.





El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal (EP)









Amb aquesta moció, Cs busca un gest de suport a l'exercici del periodisme "en llibertat i sense ingerències polítiques" i que la cambra baixa exhorti l'Executiu de Pedro Sánchez a "respectar escrupolosament la llibertat d'expressió i de premsa" ja "no exercir cap control ni tutela sobre l'exercici del periodisme, que s'ha de fer amb total llibertat ".





En la seva iniciativa, Cs afirma que "una democràcia de qualitat exigeix unes institucions fortes, despolititzades i lliures de corrupció, amb forts controls entre els diferents poders i organismes de l'Estat".





I afegeix que "en un Estat de Dret que es preï, el control de Govern i dels representants de la voluntat popular no només és realitzat a través d'institucions representatives i diverses autoritats independents, sinó també directament pels propis ciutadans o la premsa lliure ".





A més, la formació taronja recorda que la llibertat de premsa està reconeguda a l'article 20 de la Constitució espanyola com "un veritable dret fonamental" que "vincula tots els poders públics".





ESPERA QUE EL PSOE ES DESMARCATGE DEL DISCURS DE IGLESIAS

En el Ple de dimecres passat, Iglesias va afirmar que els mitjans de comunicació són "un poder real" sobre el qual no hi ha "cap element de control democràtic". Representen, segons la seva opinió, "un poder empresarial concentrat en poques mans, fonamentalment, en mans de bancs i grans empreses i fons voltors".





El portaveu adjunt de Ciutadans a la cambra baixa, Edmundo Bal, ha indicat aquest dijous que el vicepresident segon de Govern "es dedica a assenyalar a periodistes que diuen coses que no li agraden" perquè així "s'ho pensin dues vegades abans de ficar-se amb una persona que els agredeix constantment i que pertorba el normal exercici de la llibertat de premsa ".





Segons Bal, Iglesias sosté que els mitjans de comunicació "no tenen control democràtic i han de ser controlats pel poder polític", la qual cosa li sembla un altre "episodi d'anormalitat democràtica" per part de Podem. "Vol controlar els mitjans", és una cosa que "té al cap des que és líder de Podem", ha advertit.





Respecte a la votació de la moció de Cs la propera setmana, el portaveu espera que el PSOE "es desmarqui d'aquest discurs" del seu soci de govern i deixi clar que "la premsa lliure no ha d'estar controlada políticament des del Govern de cap manera ".