Compte enrere per a una setmana crucial en el procés electoral del Barça

El FC Barcelona i Correu s intensifiquen el dispositiu perquè sigui efectiu el vot per correu postal (com a màxim el proper divendres 26 de febrer) dels 22.811 associats que han fet la sol·licitud. El cens aprovat definitivament per la Junta Electoral de el club barcelonista per a les eleccions de el 7 de març, se situa en 110.290 sòcies i socis.





A través d'aquesta modalitat de vot per correu, que s'executa per primera vegada en unes eleccions a la presidència de l'entitat barcelonista, les sòcies i socis que han triat l'opció general podran dirigir-se a qualsevol oficina de Correus per emetre el seu vot, mentre que els que hagin optat per l'opció domicili hauran d'entregar, en el mateix moment de la recepció, a l'agent de Correus que els ha fet el lliurament de la documentació.





Compte enrere per tant, des d'aquest divendres 19 de febrer, per a una setmana absolutament clau en el procés d'uns crucials comicis en els quals el nivell de duresa del discurs d'alguns candidats augmenta per moments. L'absència de Joan Laporta en els darrers debats com els organitzats pel Círculo Ecuestre de Barcelona o els propis canals de comunicació oficials del Barça han estat qualificats per Antoni Freixa com "moviment estratègic de trilerisme" i per Víctor Font de "menyspreu als socis que estan votant per correu ".





110.290 sòcies i socis de l'Barça tenen dret a emetre el seu vot el 7-M. Foto @FJMonfort





El termini per fer efectiu el vot per correu s'acabarà, en efecte, el divendres 26 de febrer. Les sòcies i socis que hagin optat per aquesta modalitat de votació ja no podran votar presencialment el diumenge 7 de març, tot i que per qualsevol motiu no hagin fet efectiu el seu vot per correu.





La documentació que es rebrà al domicili inclou un full d'instruccions en què s'exposaran els diferents passos a seguir per a l'emissió de l'vot, així com les paperetes dels candidats i de el vot en blanc que corresponen a l'opció general o domiciliària, a més d'un certificat de votació imprescindible perquè el vot sigui vàlid, i els sobres a utilitzar (un sobre per a la papereta de vot i un sobre de retorn on s'inclourà aquest, a més de l'certificat de vot).





Compte enrere per a una setmana crucial en el procés electoral de l'Barça. Foto: @EP





Què es necessita per recollir la documentació?

És molt important que el soci tingui el DNI o document oficial d'identificació preparat, ja que no es lliurarà la documentació a cap altra persona que no sigui la titular de la sol·licitud.





Què passa si el soci no es troba en aquest moment en el seu domicili?

Si no localitza el soci en el domicili després de dos intents, l'agent de Correus deixarà un paper d'avís, que també pot ser comunicat per SMS o correu electrònic, i dipositarà la documentació electoral a l'oficina de Correus de proximitat de l'soci per que es pugui anar a recollir amb DNI o document oficial d'identificació. Els que hagin escollit l'opció domicili estaran obligats a emetre el vot en el mateix moment de la recollida a l'oficina de Correus.





¿El soci pot saber quan vindrà l'agent de Correus a lliurar la documentació?

Correus enviarà un SMS i / o correu electrònic amb un codi de seguiment notificant la imminent lliurament en el domicili de la documentació electoral. Es podrà fer el seguiment a través de l'localitzador d'enviaments ubicat al web de Correus (www.correos.es) utilitzant aquest codi.





Documentació electoral que rep el soci

Full d'instruccions pràctiques dels passos a seguir per emetre el vot, segons l'opció triada pel soci (general o domicili).

4 paperetes, una de cada candidat i una de vot en blanc, i el sobre de votació.

Certificat de votació que emet el FC Barcelona i que acredita que el soci compleix les condicions per a votar per correu i la seva sol·licitud s'ha registrat correctament en el formulari.

Sobre de tornada.





Emissió de l'vot: com fer-ho efectiu

Cal portar a sobre el DNI o document oficial d'identificació per recollir la documentació certificada de l'agent de Correus que la porta a domicili.

Introduir en el sobre de votació la papereta amb el nom de l'candidat elegit o de l'vot en blanc.

Introduir en el sobre de retorn el certificat de vot per correu i el sobre de la votació amb el formulari que hi hagi seleccionat a l'interior.

Tancar el sobre de retorn.

Lliurar el sobre de retorn:





Justificant de vot





En la modalitat general, un cop emès el vot a l'oficina de Correus, el soci rebrà un justificant d'admissió a través de l'correu electrònic en el qual figurarà el codi d'enviament del seu vot. Podrà fer igualment el seguiment de l'enviament amb el seu vot a través del localitzador d'enviaments ubicat al web de Correus utilitzant aquest nou codi.

En la modalitat de vot en el domicili, Correus portarà obligatòriament el sobre amb el vot en el moment del lliurament de la documentació electoral i enviarà a l'FC Barcelona un certificat del lliurament de l'enviament que porta associada la recollida en el mateix moment. En aquest cas, el soci també podrà fer el seguiment de l'enviament amb el seu vot a través del localitzador d'enviaments ubicat al web de Correus. Pot consultar el codi d'enviament associat a l'de la seva documentació electoral i seleccionar l'opció '' Enviament associat ', així es mostrarà la informació de l'enviament de tornada que conté el seu vot.





Lliurament dels vots per correu a l'FC Barcelona





Tots els sobres de vot emesos per correu seran recollits per Correus, que els lliurarà tots junts el divendres 5 de març a les instal·lacions de Camp Nou, davant d'un notari que donarà fe del lliurament, i quedaran guardats sota segell notarial i custodiats per un agent de seguretat. L'escrutini dels vots emesos per correu es farà el 7 de març a la seu central de l'Campus FC Barcelona, en el mateix moment que l'escrutini de la resta de mesos.





L'OPERATIVA DE CORREUS





Els socis i sòcies de l'FC Barcelona que hagin sol·licitat el vot per Correu, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya i Andorra, poden lliurar el seu vot en qualsevol oficina, i això vol dir que el procés de l'Club utilitza les 2.393 oficines de la xarxa de correus. El servei postal compta amb uns efectius de 53.041 efectius mitjans, 1.810 unitats de repartiment, 97 unitats de serveis especials i 18 Centres de Tractament Automatitzat i en el cas d'aquestes eleccions, a diferència de les eleccions a Parlament de Catalunya.