Debat Palau Macaya: la Indústria intel·ligent i el medi ambient per a un futur sostenible

El Palau Macaya de la Fundació "la Caixa " ofereix una nova sessió de l'cicle "Intel·ligència Artificial, ètica i participació ciutadana", un dels projectes innovadors seleccionats en la darrera convocatòria, organitzat pel Centre de Visió per Computador.





El debat "Indústria intel·ligent i medi ambient: de cara a un futur sostenible", tindrà lloc el proper dimarts 23 de febrer a les 18h de forma presencial en l'esmentat Palau Macaya de l'Passieg de Sant Joan de Barcelona i es podrà seguir a través de les xarxes socials de l'CVC, Facebook; Twitter i YouTube.





La Intel·ligència Artificial està cada vegada més present en el nostre dia a dia i ha demostrat ser una potent eina per millorar i facilitar les nostres vides.





Una dels múltiples camps on la seva aplicació pot tenir un impacte més important és en la nova revolució industrial actualment en marxa, la Indústria 4.0, que podrà ajudar-nos a implementar una indústria més sostenible mediambientalment parlant.





La Indústria intel·ligent i el medi ambient per a un futur sostenible es debat al Palau Macaya de la Fundació "la Caixa". foto @EP





Aquest nou model industrial està suposant l'aparició d'una demanda de mà d'obra altament especialitzada molt important però, com tot el relacionat amb la tecnologia, té la seva cara B.





Aquesta nova automatització pot fer que determinats col·lectius perdin la feina, alguns d'ells amb un risc real de convertir-se en aturats de llarga durada per no posseir la formació necessària per incorporar-se a aquesta nova revolució industrial.





És per això necessari reflexionar sobre com aprofitar tots els avantatges que la Indústria Intel·ligent ens pot oferir a l'hora de cuidar el nostre medi ambient i crear un model de desenvolupament econòmic sostenible, però regulant a el mateix temps per evitar que una part de la societat quedi exclosa com conseqüència d'aquests avenços.





El debat "Indústria intel·ligent i medi ambient: de cara a un futur sostenible" comptarà amb la participació de Coen Antens, responsable de la Unitat de Suport Tecnològic de el Centre de Visió per Computador; Amparo Alonso Betanzos, presidenta de l'Associació Espanyola d'Intel·ligència Artificial (AEPIA) i investigadora de la Universitat de La Corunya; Antoni Manzano, cofundador i director científic de Aissó, i Marta Subirà, secretària de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El debat estarà moderat per Carlos Serra, cap de Departament de Comunicació i Màrqueting de el Centre de Visió per Computador.