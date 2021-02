La purga interna de Podem en les Corts valencianes se salda amb cinc denúncies

Després que Podem forcés el cessament de la exportaveu Naiara Davó i la substituís per Pilar Lima, quatre càrrecs han estat destituïts i ja preparen recursos perquè els jutges decideixin sobre el seu reingrés. Una altra assessora de l'àrea de feminisme ha denunciat haver patit "assetjament discriminatori". Podem València haurà de fer front a cinc denúncies als jutjats.





El cessament de Naiara Davó s'ha expandit a càrrecs o assessors que es consideraven afins a l'ex dirigent. La nova portaveu, Pilar Lima, ha decidit prescindir de tres dels cinc càrrecs eventuals tècnics que formaven part de el grup parlamentari, c on la indemnització mínima garantida per la reforma laboral, 20 dies per any treballat.





Aquests equips tècnics volen elevar l'assumpte als jutges perquè consideren improcedent l'acomiadament: Podem al·lega raons polítiques, el que es pot recórrer als tribunals atès que l'acomiadament es va ocultar a la meitat de el grup parlamentari per evitar un enfrontament o debat intern.





A la reunió de el grup polític de dilluns passat, la portaveu va evitar comentar el seu pla d'acomiadar aquests assessors i que els quatre diputats afins a Davó intentessin impedir la mesura. El cessament va arribar amb nocturnitat i els al·ludits volen recórrer-lo davant els tribunals.





Enmig de la polèmica, una carta està circulant pel partit amb dures acusacions contra l'equip de Lima. Es tracta d'una missiva enviada per una treballadora de l'àrea de feminisme, que denuncia haver patit assetjament pel seu suport a la candidatura d'governar Unides de Davó. I que aquesta situació l'ha obligat a presentar la dimissió.





L'assessora denuncia la imposició de l'silenci en les comunicacions internes de el grup parlamentari, manca d'informació, bloqueig de tota mena d'iniciatives, i altres situacions que qualifica d ' "assetjament discriminatori per omissió i falta de prevenció de riscos psicosocials".





Fonts coneixedores de el cas sostenen que l'afectada ha patit "problemes de salut" i va haver de ser medicada. I acusa el partit de forçar el seu cessament. El cas té més rellevància perquè es desenvolupa en l'àrea de feminisme, una de les seccions estratègiques per Podem.





ELS ANTECEDENTS: ELS ACOMIADAMENTS D'ASSESSORS AL CONGRÉS 2019













Podem prescindir al març de 2019 i amb una indemnització de només 12 dies per any treballat, d'uns 30 assessors parlamentaris que tenia contractats per obra i servei al Congrés. La formació que dirigeix Pau Iglesias ha sostingut que amb les Cambres dissoltes no pot mantenir-los en el lloc de treball, tot i que el malestar s'estén entre els afectats perquè altres grups parlamentaris si segueixen amb aquest personal, per al qual les Cambres donen una assignació als grups. Això s'unia als acomiadaments amb 20 dies per any que va aplicar Podem a la seva seu a un altre grup d'assessors anteriorment.





Els assessors parlamentaris són la gent en l'ombra de la feina al Congrés. De vegades són ells, generalment llicenciats en Dret, el que preparen i poleixen les iniciatives legislatives. Les Cambres donen una assignació als grups per a aquestes contractacions. Hi ha dos tipus d'assessors. Uns que es publiquen en el Butlletí Oficial de les Corts i tenen contracte indefinit. A més, hi ha assessors tècnics que, al menys en el cas de Podem, estan des 2016 amb un contracte per obra i servei.





Amb l'avançament electoral, les Cambres van quedar dissoltes el passat 5 de març. Podem donar 15 dies als assessors perquè fessin una memòria del seu treball i després va prescindir d'ells al·legant que es complia el que preveu el contracte sobre la durada de la feina. El grup, ha explicat als seus empleats que no pot mantenir-los en nòmina i que si altres grups ho fan amb els seus assessors, és il·legal. La indemnització que els dóna és de 12 dies per any treballat, el mínim legal per a aquest tipus de contracte.





La decisió d'escometre els acomiadaments amb 12 dies per any es va traslladar als treballadors en una tensa reunió fa setmanes. Diversos dels afectats van promoure una carta de protesta que finalment no va arribar a bon port. Els assessors critiquen que tot i que les Cambres estiguin dissoltes, el grup parlamentari continua rebent la mateixa partida i que en realitat el seu contracte estava vinculat a la continuïtat de el grup parlamentari, que segueix existint.





El Diario.es va publicar que Podem havia aplicat la reforma laboral per acomiadar assessors d'el partit afins a Íñigo Errejón amb una indemnització de 20 dies per any treballat. Preguntat a La Sexta per aquests liquidacions, Pablo Iglesias va afirmar no conèixer els detalls: "Desconec el cas, perquè jo no m'ocupo d'aquests assumptes de contractacions, però la legislació laboral -com qualsevol legislació, encara que no ens agradi- s'ha de complir" .





Sí va justificar que els acomiadaments s'ajusten a la llei: "Complim la llei rigorosament i les decisions que tenen a veure amb els pressupostos les pren el consell ciutadà i les aplica la gerència de Podem, i si algú té algun dubte o entén que hem incomplert alguna norma, que vagi als tribunals ".





El que queda clar és que Podem és el partit de les "purgues eternes" i que no deroga l'aplicació de la Reforma Laboral ni amb els seus assessors, ni amb els seus treballadors