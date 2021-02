El Vaticà acomiadarà els empleats que no es vacunin

L'Estat de la Ciutat de l'Vaticà ha obert la porta a sancionar amb acomiadaments a aquells empleats que rebutgin vacunar-se contra la Covid-19 a l'subratllar que negar-se "pot constituir un perill també per a les altres persones i augmentar seriosament el risc per a la salut pública" .









@EP









Així es desprèn de l'decret signat pel cardenal Giuseppe Bertello, governador de la Ciutat de Vaticà publicat aquest dijous.





A més, la nova regulació de la campanya de vacunació preveu altres multes per a tots aquells que se saltin altres mesures en vigor contra la pandèmia del territori vaticà, que inclou també la plaça de Sant Pere, la Basílica, els Museus Vaticans però també les ambaixades de la Santa Seu a l'estranger.





D'aquesta manera, si algú incorre en accions que puguin desencadenar massificacions massives de gent podria haver d'assumir multes que van dels 25 als 160 euros. A més, no fer servir mascareta o no respectar el distanciament social serà sancionat amb multes d'entre 25 i 50 euros. La multa més elevada que podria arribar fins als 1.500 euros i serà per a qui s'hagi saltat la quarantena obligatòria.





Aquest cap de setmana alguns visitants dels Museus Vaticans van denunciar grans aglomeracions amb vídeos i imatges que van publicar a les xarxes socials, creant una gran polèmica.





En una entrevista amb la televisió italiana Canale 5 el passat mes de gener, el Papa va criticar el "negacionisme suïcida" dels que s'oposen a les vacunes contra el coronavirus, i ha afegit que vacunar "és una opció ètica perquè afecta la teva vida però també a la dels altres ". Tant Francisco com el Papa emèrit, Benet XVI, han rebut ja la segona dosi de la vacuna Pfizer.