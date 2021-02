Detingut un veí de Terrassa per atracar amb un cúter dues gasolineres al Vallès Oriental

Mossos de Granollers van detenir un veí de Terrassa com a suposat autor de dos assalts a gasolineres de les localitats de Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall. Els robatoris van ser comesos entre els dies 7 i 10 de febrer, respectivament.





El veí de Terrassa detingut té 32 anys i ha ingressat a la presó després de perpetrar, presumptament, dos robatoris amb violència i intimidació al Vallès Oriental.





En ambdós casos el seu modus operandi va ser el mateix a plena llum del dia del dia entrava dins de l'establiment fent veure que volia comprar algun producte i mentre es passejava per l'interior esperava que no hi hagués cap altre client i el treballador es quedava solp. Llavors, treia una arma blanca - "cúter" - i intimidava a la víctima fins endur-se la recaptació de la caixa. A continuació, el delinqüent sortia de l'establiment amb els diners i l'abandonava amb el seu propi vehículo.Ambos robatori els va cometre en la mateixa franja horària.





La investigació dels Mossos va permetre identificar i localitzar l'atracador. Els agents el van aturar i a l'registrar-el vehicle van trobar amagades peces de roba i l'arma utilitzada per cometre els robatoris. El sospitós va ser detingut i va passar a disposició judicial el dia 13 de febrer. El jutge de guàrdia de Granollers ha decretat l'ingrés a la presó.