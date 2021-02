Premiada una APP en desenvolupament de l'Hospital de Bellvitge

L'APP, QuiròfanHUB, d'Esther Méndez, anestesiòloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge, vol cobrir la necessitat d'informació dels pacients que han de passar per una operació, que s'ha accentuat en l'era post-COVID-19.













Méndez ha tingut una idea de salut digital que neix de la seva experiència com a anestesiòloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge i com a estudiant del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC. Es tracta de QuiròfanHUB, una aplicació mòbil que sorgeix de la necessitat de resoldre els dubtes dels pacients derivats del desconeixement entorn d'un procés quirúrgic, que «poden provocar ansietat i una experiència més negativa», explica la metgessa.





Ara la idea podrà començar a caminar gràcies a l'impuls de l'eHealth Center de la UOC, que ha premiat el projecte amb un ajut econòmic. És la primera vegada que s'atorga el premi eHealth Project: de la Idea al Projecte, una convocatòria anual de la UOC, impulsada des dels Estudis de Salut, que fa de radar per detectar i impulsar projectes de salut digital amb un impacte social elevat, mitjançant la translació dels resultats al sistema de salut i als usuaris.









«Els pacients arriben a la sala d'operacions amb molt poca informació, tot i que els n'oferim tots els detalls durant les visites. I és que està demostrat que només retenen entre un 20 i un 30 % de tot el que se'ls explica», afirma Méndez. A més a més, aquest problema s'ha accentuat durant la pandèmia de la COVID-19. «Amb l'augment de les visites telemàtiques, la informació es perd encara més, i la incertesa dels pacients augmenta tant en el preoperatori com en el postoperatori. Per a mi, la solució passa clarament per la salut digital», afirma, «atès que permet que tant els pacients com els familiars tinguin a mà la informació necessària».





L’aplicació de Méndez ha rebut l’aprovació de la Gerència i la Direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ja que compleix amb els objectius estratègics en les àrees de innovació del centre i s’incorporarà dins el repositori ElmeuHUB d’aplicacions mèdiques que ja té l’Hospital amb altres serveis.





«La utilitat del projecte és triple», assenyala Méndez. En primer lloc, serveix per alfabetitzar el pacient, ja que li aporta informació sobre la cirurgia específica i li explica com s'ha de preparar i com es recuperarà després de l'operació. En segon lloc, serveix per empoderar-lo perquè s'impliqui en el procés curatiu, atès que afavoreix un rol actiu i més capacitat en la presa de decisions. En tercer lloc, i més important, serveix per fer un seguiment personalitzat amb la posada a punt d'un sistema de missatgeria de temps limitat entre el pacient i l'equip d'infermeria per solucionar dubtes i fer consultes.





Entre les referències de Méndez per fonamentar el projecte, destaca el fet que el 2019 es va desenvolupar a Holanda una aplicació mòbil per a postoperatoris de pròtesis de genoll.





Gràcies al premi atorgat per la UOC, es podrà engegar una feina conjunta entre el Departament de Sistemes d'Informació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, un equip de dissenyadors gràfics i l'equip de metges i infermers, liderats per Méndez. L'aplicació es desenvoluparà des del començament seguint metodologies de cocreació, amb la participació de pacients voluntaris.





Durant el 2021, se centraran en la realització d'una prova pilot en cirurgia colorectal, dins el programa ERAS (Enhanced Recovery After Surgery, o recuperació intensificada després de la cirurgia). Aquest programa, que ja s'està duent a terme a l'hospital, ajuda els pacients a preparar-se per a l'operació des d'un punt de vista nutricional, físic i psicològic.





Amb aquesta aplicació, tant els usuaris com els familiars podran veure diverses recomanacions mitjançant vídeos i infografies, i podran resoldre dubtes amb el sistema de missatgeria. A partir de l'any 2022, tenen previst afegir-hi la resta de cirurgies, fins a tenir almenys el 90 % de totes les cirurgies programades que es fan a l'Hospital Universitari de Bellvitge.