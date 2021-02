Vall d'Hebron comprova l'activació de cèl·lules del sistema immunitari per eliminar infecció per VIH

Un estudi liderat per la Vall d'Hebron ha comprovat, gràcies a l'ús de nanopartícules d'or i de cultius cel·lulars, que potenciar l'activitat de les cèl·lules natural killer del sistema immunitari és clau per eliminar la infecció per VIH





Les nanopartícules de la feina contenen anticossos que permeten reconèixer alhora cèl·lules natural killer i cèl·lules infectades per VIH per facilitar la seva unió, necessària per fer desaparèixer la infecció





És la primera vegada que es desenvolupen nanopartícules polaritzades, on els anticossos de el mateix grup s'agreguen entre si i no es col·loquen a l'atzar. Aquesta tecnologia suposaria una eina de recerca útil en la recerca de tractaments per infeccions o per al càncer.





L'estudi està impuldado pels grups de recerca en Malalties Infeccioses i CIBBIM-Nanomedicina. En el treball, publicat a la revista Nano Today, col·laboren el Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el grup de recerca Nanopartícules Inorgàniques de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat Autònoma de Barcelona, l'IrsiCaixa i l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP).





Les cèl·lules natural killer (NK) són un tipus de limfòcits de el sistema immunitari important per reconèixer i matar cèl·lules infectades per virus o bacteris, abans que la infecció es pugui estendre més, i també cèl·lules tumorals. En el cas de les cèl·lules infectades per VIH (virus de la immunodeficiència humana), les NK juguen un paper clau en la seva eliminació i es troben especialment actives a l'inici de la infecció.





No obstant això, a l'tractar-se d'una infecció crònica, amb el pas el temps, les cèl·lules NK deixen de respondre bé, s'esgoten. "Sabem que les natural killer són molt importants en la lluita contra el VIH, així que el nostre objectiu és trobar noves teràpies que potenciïn la seva activitat perquè tornin a actuar com en l'inici de la infecció", explica la Dra. María José Bústia, responsable de la línia d'investigació Translacional de VIH en el grup de recerca en Malalties Infeccioses de l'VHIR.





En concret, els investigadors es focalitzen en l'activitat citotòxica de les NK que és depenent d'anticossos, és a dir, utilitzen anticossos per dirigir a les NK cap a les cèl·lules infectades i que les eliminin.





Per reactivar les cèl·lules natural killer, els investigadors han desenvolupat nanopartícules que contenen dos tipus d'anticossos. Un dels tipus reconeix la proteïna CD16, que es troba a la superfície d eles cèl·lules NK, i l'altre tipus reconeix la proteïna gp120 que expressen les cèl·lules infectades i ajuden al fet que les NK s'activin de forma més eficaç i eliminin la infecció.





"Com a novetat, hem aconseguit dissenyar unes nanopartícules polaritzades, és a dir, els anticossos que són iguals s'agrupen en dominis concrets sobre de la superfície de la partícula (d'una banda, els anti-CD16 i, de l'altra, els anti-gp120 ). Això afavoreix la unió a les proteïnes que ens interessen i dirigim millor la resposta immunitària ", destaca el Dr. Víctor Puntes, cap de el grup CIBBIM-Nanomedicina. Nanopartícules farmacocinètiques VHIR, cap del grup de Nanopartícules Inorgàniques de l'ICN2 i investigador ICREA.





Mitjançant aquesta tecnologia, els resultats de l'estudi mostren que les cèl·lules natural killer són capaços de posar en marxa un resposta citotòxica cap a les cèl·lules infectades i eliminar els reservoris cel·lulars de VIH en cultius de cèl·lules sanguínies i de teixit limfoide humà.





"Hem pogut demostrar que potenciar la resposta immunitària, i especialment la de les NK, permet eliminar les cèl·lules infectades amb VIH", afirma Antonio Astorga, estudiant predoctoral del grup de Malalties Infeccioses de l'VHIR i primer autor de l'estudi.





De cara a investigar el seu potencial ús en la clínica, ara el grup de Malalties Infeccioses de l'VHIR treballa en la recerca d'anticossos biespecíficos, capaços de reconèixer alhora tant les cèl·lules infectades com les natural killer per facilitar aquesta unió. En aquest cas no es faran servir nanopartícules per facilitar el procés de trasllat cap a la clínica, i es provarà l'eficàcia per eliminar les cèl·lules infectades per part d'aquests anticossos tant en cultius cel·lulars com en ratolins.





Innovació en nanotecnologia per a la millora de la salut





En els últims anys, l'interès en la investigació sobre les aplicacions mèdiques de la nanotecnologia ha crescut exponencialment. Des dels anys 80, els investigadors han treballat per aconseguir nanopartícules on unir diferents tipus d'anticossos que reconeguin proteïnes concretes. No obstant això, fins ara no s'havia demostrat que era possible crear nanopartícules d'or polaritzades amb dominis d'anticossos diferenciats, és a dir, on cada tipus d'anticòs s'afegeixi amb els que són iguals a ell. És el que s'anomena adsorció cooperativa. Fins ara, els anticossos es col·locaven a l'atzar sobre la partícula.





"L'adsorció cooperativa, que permet crear nanopartícules polaritzades, s'havia vist en partícules i superfícies més grans. En el cas de partícules tan petites, crèiem que era possible, però és la primera vegada que es demostra en la pràctica ", emfatitza el Dr. Puntes. Per fer-ho possible, els investigadors han dissenyat una metodologia de formació de les nanopartícules que requereix unes condicions molt concretes i controlades. Així, han aconseguit tenir nanopartícules polaritzades amb dos tipus d'anticossos separats en l'espai que permetin augmentar l'eficàcia de les unions a les cèl·lules d'interès.





Les nanopartícules polaritzades s'han utilitzat, en aquest cas, per a l'estudi de la unió entre les cèl·lules natural killer i les cèl·lules infectades per VIH. No obstant això, aquesta tecnologia podria convertir-se en una nova plataforma de recerca amb un gran ventall d'aplicacions, com ara el càncer. En aquest cas seria, per tant, una estratègia d'immunoteràpia que dirigiria les cèl·lules de el sistema immunitari cap a les cèl·lules tumorals.